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【海濱打卡】銅鑼灣「東岸公園主題區」9月底前開放　防波堤兩邊不設欄杆

社會 19:22 2021/08/30

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銅鑼灣「東岸公園主題區」仍在進行工程。（程志遠攝）

銅鑼灣海濱一帶的「東岸公園主題區」，預計9月底前開放，屆時遊人可到海濱觀賞海景。發展局局長黃偉綸期望，海濱日後可加裝節日或特別擺設，作出更多嘗試，讓海濱保持活力。

「東岸公園主題區」海濱長廊一帶，位於天后屈臣道至興發街之間，也包括銅鑼灣避風塘的東防波堤，目前有工人正進行執修工程。海濱事務委員會主席吳永順接受傳媒訪問稱，海濱長廊料下月底開放，海傍防波堤兩邊不設欄杆，亦設「維多利亞港」英文字樣的燈光藝術裝置，供遊人到場打卡。吳永順期望，2024年東區走廊行人板道工程完工後，遊人即可由石塘咀沿海濱徒步至筲箕灣。

吳永順又稱，近年海濱引入「期間限定」管理策略，因應主題或節日加設裝飾，也讓不同機構於海濱舉辦活動，例如街頭藝術、長跑、瑜伽班等。他又舉例，已經開放的西環卑路乍灣海濱長廊，可讓遊人放狗、踩滑板等，絕大多數受訪者也滿意當局的海濱管理和設計模式。

維港海濱兩岸全長約73公里，當中約24公里已經對外開放。近年政府盼盡快開放海濱，採用「先駁通後優化」策略。發展局局長黃偉綸稱，政府已預留65億元，推動13個改善海濱項目，約2028年可開放至34公里。他又稱維港海濱兩岸約有35公頃土地，屬於優質公共休憩空間；政府在檢討活化海濱的經驗時，認為要盡量減少管理，他相信市民使用新設施時，會相對自律。

黃偉綸亦指，政府以「先駁通再優化」理念開設海濱新設施，盼日後引入更多嘗試，包括節日期間加建特別擺設，令海濱可保持活力。政府也樂意跟公營及私營機構，分享海濱公共空間。

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責任編輯：吳卓峰

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