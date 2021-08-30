【青年工作】「工作影子」結業　李家超：會繼續致力培育人才

▲ 「與香港同行」計劃今舉辦分享會。（政務司司長Fb圖片）

多位早前獲選成為司局長「工作影子」的中學生，今日齊聚一堂，分享心得，政務司司長李家超、財政司司長陳茂波、公務員事務局局長聶德權等人均有出席。

李家超稱，很欣慰同學在計劃中獲得難忘的經驗，為他們的生涯規劃帶來正面影響。他續指，對官員而言，與充滿熱情活力的青年共事，有助雙方更了解彼此的想法。他承諾，港府會繼續透過不同渠道和平台，舉辦各式各樣的活動，致力推動青年發展，培育人才。

▲ 李家超稱，與青年共事，有助雙方更了解彼此想法。（政務司司長Fb圖片）

聶德權亦在社交平台分享道，當初兩位「局長」一見到他就不斷發問，希望了解政府方方面面的工作，自己也言無不盡地解答。今日參加他們的「畢業禮」，聶德權稱，看著他們略帶緊張，遇到技術故障時不忘「執生」的應變能力及自信，感動之餘，也希望他們繼續加油。

▲ 聶德權稱，希望兩位「局長」繼續加油。（聶德權Fb圖片）

「與香港同行」計劃，為扶貧委員會的「友‧導向」師友計劃下的項目，獲選學生有機會成為「工作影子」，伴隨政府高級人員工作一天。

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責任編輯：林曉君