【強制檢測】教職員如獲醫生證明不適合接種疫苗　9月1日起可免費接受檢測

▲ 教育局宣布，學校教職員如獲醫生證明不適合接種疫苗，由9月1日起可免費接受檢測。（資料圖片）

今年開學日（9月1日）起，學校全體教職員需至少接種一劑新冠疫苗或定期進行檢測。教育局今日（30日）致函各校監及校長指，持有相關醫生證明書，證明健康狀況不允許接種疫苗的教職員或人士，如欲使用社區檢測中心的相關檢測服務，可獲豁免有關收費。

教育局提醒指，有關教職員或人士如欲接受免費檢測服務，在到社區檢測中心參與檢測時，須出示相關醫生證明書正本、填妥由學校蓋章的《社區檢測中心-檢測登記表》、及透過「社區檢測中心預約系統」進行預約，否則需自行繳付240元的檢測費用。

以上的豁免收費安排，並不適用於俗稱補習學校，提供非正規課程的私立學校教職員或人士。學校教職員或人士在完成檢測後，須保存及向校方出示載有檢測結果的電話短訊通知、檢測報告或相關證明，以作校內紀錄。

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責任編輯：陳梓蔚