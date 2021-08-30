【施政報告】新社聯約見林鄭提供建議　倡建鐵路軌道連接前海及洪水橋

▲ 12名新社聯領導層下午會見行政長官就新一份《施政報告》提供建議。（陳葆琳攝）

新界社團聯會今日（30日）首次以該會名義約見特首林鄭月娥，反映《施政報告》的意見。新社聯認為，政府規劃新界北土地發展時，應一併考慮大灣區的發展，建議包括興建一條鐵路軌道連接深圳西部﹙前海﹚及新界西北﹙洪水橋﹚交通，相信有利整個新界北區的經濟及就業。

12名新界社團聯會領導層下午會見行政長官林鄭月娥，其中10人已於新選舉制度下自動當選為選委。新社聯在地政、房屋、交通及教育等多方面提出建議，主要圍繞「融入國家規劃」及「擔起社會發展」兩大主題。

身兼新社聯副理事長的民建聯議員劉國勳指，現時新界北發展分散，應設定機制釋放濕地緩衝區、濕地保育區、「祖堂地」等，以整體發展為考慮。他又強調，填海為「應該要做」，而填海土地除了可以用以興建房屋外，亦可用於發展創科或社福設施，讓香港有更多土地可運用。

另外，新社聯認為政府規劃新界北土地發展時，應一併考慮大灣區的發展，並建議興建一條鐵路軌道連接深圳西部﹙前海﹚及新界西北﹙洪水橋﹚交通。新社聯認為，港深接駁對屯門居民有利。該區需要新的發展模式，而港深交通連接有利於整個新界北區的經濟及就業。

在市區發展方面，劉國勳指，政府應適當地調整地積比率，提供更多誘因推動舊區重建，改善「三無」大廈，空置更多房屋單位解決住屋問題。

新界社團聯會副理事長陳恆鑌補充，現時香港最舊的樓宇，樓齡達60年，他相信，這些舊樓若不重建，無論如何維修亦無法改善。他指出，現時市區重建的進度十分緩慢，適當地增加地積比率可提高重建的吸引力，加速舊區重建過程。

在基層社團方面，新界社團聯會會長梁志祥指，基層社團建設需要政府與各個社團加強合作，建議特首成立基層社團基金，讓不同社團在新政治形勢下協助市民，並希望政府關注基層社團的服務類別，為社團提供適切的資助。他又指，基層社團資源有限，期望基層社團可利用空置房委會辦事處及區議員辦事處為市民提供服務。

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記者：陳葆琳