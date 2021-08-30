  • 28°C
香港時間 : 2021830日 (週一) 22:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

否認被尹兆堅責罵　蘇逸恒：唔係話緊我

政治 21:05 2021/08/30

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

蘇逸恒在記者會上被追問時三緘其口。

民主黨副主席李永達早前離港一事，成為民主黨內部對於參選立法會爭議公開化的導火線。批評李永達的「參選派」中委蘇逸恒，對於被還柙的立法會前議員尹兆堅斥為機會主義者，他今現身一個記者會被傳媒追問時三緘其口，否認自己被責罵。

李永達離港後，蘇在社交平台發文「#叫人衝 #自己鬆」，引起黨友尹兆堅不滿，不點名斥對方立場反復，是「機會主義者」。蘇今被問起此事時，多番拒絕回應，僅稱「都唔係話緊我。」不過，早前有份加入戰團、同樣正還押的林卓廷，就留言諷道︰「笑死無命賠」。

蘇被指是「參選派」，昨日記者會結束後，他再被追問會否參選，不過，他今次緊跟民主黨口徑，話參選與否不存在個人選擇，須留待黨員大會決定，直言「他們不讓我回應太多」。蘇說，完全沒有退黨想法，又補充道，「其實一向如此，會吵架，每個人都有不同想法」。

隨着新一屆立法會選舉辦法改頭換面，到底應否參選的重要課題，引起民主黨內部出現嚴重分歧。該黨將於9月作出有關決定，但政圈料民主黨屆時召開的會員大會，很大機會不贊成參選。有政界中人指，相信有志參選者不可能直接以民主黨黨員身份出選，所以餘下來只有兩個選項︰一、保留黨籍，以個人名義參選；二、退黨或另起爐灶組織新政黨參選。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

相關文章

【民主黨補選】李永達代替林卓廷任副主席　兩區議員當選中委
16:44 2021/06/20
【民主黨補選】李永達代替林卓廷任副主席　兩區議員當選中委
【選委會選舉】羅健熙：鄭松泰被取消資格　不影響民主黨決定是否參選
20:31 2021/08/26
【選委會選舉】羅健熙：鄭松泰被取消資格　不影響民主黨決定是否參選
【選委會】民主黨表明不參選　湯家驊擬戰法律界
15:58 2021/08/04
【選委會】民主黨表明不參選　湯家驊擬戰法律界

你可能感興趣

【民主黨補選】李永達代替林卓廷任副主席　兩區議員當選中委
16:44 2021/06/20
【民主黨補選】李永達代替林卓廷任副主席　兩區議員當選中委
【選委會選舉】羅健熙：鄭松泰被取消資格　不影響民主黨決定是否參選
20:31 2021/08/26
【選委會選舉】羅健熙：鄭松泰被取消資格　不影響民主黨決定是否參選
【選委會】民主黨表明不參選　湯家驊擬戰法律界
15:58 2021/08/04
【選委會】民主黨表明不參選　湯家驊擬戰法律界
選舉 立法會選舉 羅健熙 林卓廷 尹兆堅 民主黨 政治

最高瀏覽

【拋妻棄子】誕尖頭畸形B遭夫拋棄　狠父拒認親生骨肉：快把怪物殺掉
14:23 2021/08/29
【拋妻棄子】誕尖頭畸形B遭夫拋棄　狠父拒認親生骨肉：快把怪物殺掉
【屍體發現】6旬漢伏屍港島海逸君綽酒店房間　胸口插刀身亡
今日 09:48
【屍體發現】6旬漢伏屍港島海逸君綽酒店房間　胸口插刀身亡
【老妻少夫】母子戀相差25年女方虛報年齡 拍拖7年才揭女友是「嫲嫲級」
16:31 2021/08/29
【老妻少夫】母子戀相差25年女方虛報年齡 拍拖7年才揭女友是「嫲嫲級」