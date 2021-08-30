否認被尹兆堅責罵　蘇逸恒：唔係話緊我

▲ 蘇逸恒在記者會上被追問時三緘其口。

民主黨副主席李永達早前離港一事，成為民主黨內部對於參選立法會爭議公開化的導火線。批評李永達的「參選派」中委蘇逸恒，對於被還柙的立法會前議員尹兆堅斥為機會主義者，他今現身一個記者會被傳媒追問時三緘其口，否認自己被責罵。

李永達離港後，蘇在社交平台發文「#叫人衝 #自己鬆」，引起黨友尹兆堅不滿，不點名斥對方立場反復，是「機會主義者」。蘇今被問起此事時，多番拒絕回應，僅稱「都唔係話緊我。」不過，早前有份加入戰團、同樣正還押的林卓廷，就留言諷道︰「笑死無命賠」。

蘇被指是「參選派」，昨日記者會結束後，他再被追問會否參選，不過，他今次緊跟民主黨口徑，話參選與否不存在個人選擇，須留待黨員大會決定，直言「他們不讓我回應太多」。蘇說，完全沒有退黨想法，又補充道，「其實一向如此，會吵架，每個人都有不同想法」。

隨着新一屆立法會選舉辦法改頭換面，到底應否參選的重要課題，引起民主黨內部出現嚴重分歧。該黨將於9月作出有關決定，但政圈料民主黨屆時召開的會員大會，很大機會不贊成參選。有政界中人指，相信有志參選者不可能直接以民主黨黨員身份出選，所以餘下來只有兩個選項︰一、保留黨籍，以個人名義參選；二、退黨或另起爐灶組織新政黨參選。

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