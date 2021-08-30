【新冠疫苗】港9月1起承認印尼菲律賓等打針紀錄　令認可疫苗接種地區增至46個【附名單】

▲ 港9月1日起承認印尼菲律賓等打針紀錄，令認可疫苗接種地區增至46個（資料圖片）

港府日前表示，在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭可於今（30日）起來港工作，勞工處向TOPick表示，截至本周六（9月4日），確認入荃灣絲麗酒店作檢疫的外傭合共有132名。

此外，港府今傍晚表示，後日（9月1日）起將按機制認可印尼、菲律賓及土耳其等地方發出的疫苗接種紀錄，即如持有由當局確認的疫苗接種紀錄的香港居民，可於9月1日登機來港。

港府表示，會接受歐盟新冠數碼通行證機制下認可的疫苗接種紀錄，作為從高風險A組指明地區登機來港所要求的認可疫苗接種紀錄。就此，歐盟最近宣布在其歐盟新冠數碼通行證機制下認可由北馬其頓、聖馬力諾、土耳其、烏克蘭及梵蒂岡發出的疫苗接種紀錄等同歐盟成員國發出的疫苗接種紀錄。

因此政府亦將由9月1日起接受上述地區發出的疫苗接種紀錄為認可疫苗接種紀錄，令認可疫苗接種紀錄地區名單增至46個：

目前A組（高風險）指明地區包括孟加拉、巴西、柬埔寨、法國、希臘、印度、印度尼西亞、伊朗、愛爾蘭、馬來西亞、尼泊爾、荷蘭、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯、南非、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、坦桑尼亞、泰國、土耳其、阿拉伯聯合酋長國、英國及美國。

曾逗留A組指明地區的香港居民，如已完成疫苗接種並持有認可疫苗接種紀錄，及符合其他登機條件，可以登機來港，並須遵守以下檢疫安排：

於指定檢疫酒店強制檢疫21天；

強制檢疫期間接受6次檢測；

其後7天自行監察；及

抵港第26天於社區檢測中心接受強制檢測。

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記者：鄧凱文