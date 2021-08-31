  • 29°C
香港時間 : 2021831日 (週二) 10:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】9月1日起承認印尼菲律賓等打針紀錄　一文看清46個認可疫苗接種地區

社會 10:00 2021/08/31

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

港9月1日起承認印尼菲律賓等打針紀錄，令認可疫苗接種地區增至46個（資料圖片）

港府日前表示，在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭可於8月30日起來港工作，勞工處向TOPick表示，截至本周六（9月4日），確認入荃灣絲麗酒店作檢疫的外傭合共有132名。

此外，港府在8月30日傍晚表示，9月1日起將按機制認可印尼、菲律賓及土耳其等地方發出的疫苗接種紀錄，即如持有由當局確認的疫苗接種紀錄的香港居民，可於9月1日登機來港。

港府表示，會接受歐盟新冠數碼通行證機制下認可的疫苗接種紀錄，作為從高風險A組指明地區登機來港所要求的認可疫苗接種紀錄。就此，歐盟最近宣布在其歐盟新冠數碼通行證機制下認可由北馬其頓、聖馬力諾、土耳其、烏克蘭及梵蒂岡發出的疫苗接種紀錄等同歐盟成員國發出的疫苗接種紀錄。

因此政府亦將由9月1日起接受上述地區發出的疫苗接種紀錄為認可疫苗接種紀錄，令認可疫苗接種紀錄地區名單增至46個：

目前A組（高風險）指明地區包括孟加拉、巴西、柬埔寨、法國、希臘、印度、印度尼西亞、伊朗、愛爾蘭、馬來西亞、尼泊爾、荷蘭、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯、南非、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、坦桑尼亞、泰國、土耳其、阿拉伯聯合酋長國、英國及美國。

曾逗留A組指明地區的香港居民，如已完成疫苗接種並持有認可疫苗接種紀錄，及符合其他登機條件，可以登機來港，並須遵守以下檢疫安排：

  • 於指定檢疫酒店強制檢疫21天；
  • 強制檢疫期間接受6次檢測；
  • 其後7天自行監察；及
  • 抵港第26天於社區檢測中心接受強制檢測。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

相關文章

【新冠疫苗】醫管局婦科產專家：孕婦在早孕期或中孕期打針　有助減染疫擔憂壓力
14:45 2021/08/28
【新冠疫苗】醫管局婦科產專家：孕婦在早孕期或中孕期打針　有助減染疫擔憂壓力
【新冠疫苗】聶德權：長者接種率低 再爆疫情恐重症和死亡風險極高
17:05 2021/08/28
【新冠疫苗】聶德權：長者接種率低 再爆疫情恐重症和死亡風險極高
【新冠疫苗】今再多5.1萬打針　累計打第2針人口衝破5成
22:08 2021/08/29
【新冠疫苗】今再多5.1萬打針　累計打第2針人口衝破5成
【新冠疫苗】聶德權推全民接種不排除限制處所要求　梁子超憂致心理壓力促政府正面解釋
11:08 2021/08/30
【新冠疫苗】聶德權推全民接種不排除限制處所要求　梁子超憂致心理壓力促政府正面解釋
【新冠肺炎】今日新增3宗埃及土耳其輸入個案　2人已完成接種新冠疫苗
14:25 2021/08/30
【新冠肺炎】今日新增3宗埃及土耳其輸入個案　2人已完成接種新冠疫苗
【新冠疫苗】今再多6.3萬人打針　累計411萬人已打首針
21:31 2021/08/30
【新冠疫苗】今再多6.3萬人打針　累計411萬人已打首針

你可能感興趣

【新冠疫苗】醫管局婦科產專家：孕婦在早孕期或中孕期打針　有助減染疫擔憂壓力
14:45 2021/08/28
【新冠疫苗】醫管局婦科產專家：孕婦在早孕期或中孕期打針　有助減染疫擔憂壓力
【新冠疫苗】聶德權：長者接種率低 再爆疫情恐重症和死亡風險極高
17:05 2021/08/28
【新冠疫苗】聶德權：長者接種率低 再爆疫情恐重症和死亡風險極高
【新冠疫苗】今再多5.1萬打針　累計打第2針人口衝破5成
22:08 2021/08/29
【新冠疫苗】今再多5.1萬打針　累計打第2針人口衝破5成
疫苗 外傭 聖馬力諾 梵蒂岡 酒店 勞工處 荃灣 土耳其 印尼 烏克蘭

最高瀏覽

【封殺趙薇】趙薇被封殺疑避走法國　11歲女在港讀國際學校去向未明
14:07 2021/08/30
【封殺趙薇】趙薇被封殺疑避走法國　11歲女在港讀國際學校去向未明
【屍體發現】6旬漢伏屍港島海逸君綽酒店房間　胸口插刀身亡
09:48 2021/08/30
【屍體發現】6旬漢伏屍港島海逸君綽酒店房間　胸口插刀身亡
【老妻少夫】母子戀相差25年女方虛報年齡 拍拖7年才揭女友是「嫲嫲級」
16:31 2021/08/29
【老妻少夫】母子戀相差25年女方虛報年齡 拍拖7年才揭女友是「嫲嫲級」