【外傭荒】勞工處：本周共有132外傭來港　檢疫酒店未來兩個月預約已滿料接待千人

▲ 勞工處指明天首批會有8名外傭抵港入住檢疫酒店，而至本周六的一星期則預計共有132人來港。(經濟日報資料圖片)

本港持續多時的「外傭荒」終有望紓緩﹗港府今日起恢復准許菲傭及印傭入境來港工作，勞工處指今日並沒有外傭抵港，不過明天首批則有8人，而至本周六(4日)的一星期則預計共有132人會入住檢疫酒店。而作為檢疫酒店的荃灣灣絲麗酒店，房間預約已滿，要至11月1日才有房供應。外傭中介組織則再次促港府盡快提供多數間檢疫酒店以應對需求。

勞工處昨回覆本報查詢指，處方無備存每日來港外傭數目，但根據指定檢疫酒店提供的資料，今日並沒有外傭入住指定檢疫設施，但有8名外傭明日會入住，而截至本周六的一星期，則確認會有132名外傭入住。而荃灣灣絲麗酒店回覆傳媒指，房間預約已滿至10月底，要11月才再有檢疫房間供應；按酒店提供409間檢疫房間，即2個月約可做3轉每輪21日的檢疫期，可推算約有1,000名外傭已預約將陸續到港。

勞工處指，檢疫酒店在收到預約後，會要求訂房人士提供外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可接種疫苗紀錄，以核實外傭身份及確定疫苗紀錄的真確性。在所有文件齊備後，檢疫設施會按個別訂房人士透過電郵提交所需文件的先後次序與訂房人士確認房間預約。處方續說，當局會繼續緊密監察疫情，在防疫風險及外傭供應兩者間作出平衡，逐步有序地恢復外傭來港工作。

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責任編輯：楊玉珠