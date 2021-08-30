【移民潮】青年憂移民潮下工作機會只惠及建制派　教育界人士恐撫養率升加劇下一代壓力

▲ 民間智庫報告指，本港掀起移民潮，對教育工作者影響較為直接。（陳永康攝）

《港區國安法》實施逾一年，本港掀起移民潮，由青年發展委員會副主席劉鳴煒擔任總監的「MWYO青年辦公室」今日（30日）發表報告，有受訪青年指，除傳媒及教育等界別，身邊也有金融界高級管理層決定移民；但有受訪者擔心，移民潮所帶來的工作機會，只會惠及親建制或來自內地的年輕人。

國安法實施逾一年 報告：傳媒社福教育衝擊大

MWYO青年辦公室發表《青年備註》報告，形容各行各業受到國安法實施帶來不同程度的影響，傳媒、社福及教育等工種更是首當其衝，辦公室遂於上月12日至本月9日訪問18位來自上述界別大學生或在職青年。

報告指，移民潮對教育工作者影響較為直接，一名受訪教師舉例指，灣仔等較富裕的地區，有學校一級120人中有高達10人離開，惟他觀察到，流失的學生不一定會馬上離開香港，而是轉校到國際學校修讀IB等能與外國學校接軌的課程，為將來海外升學作準備。另有受訪教育工作者觀察到，中學生流失率最為嚴重。

一名教育工作者表示擔心移民潮下，適齡學童數量不斷下降，學校或需面對縮班、殺校，並隨着不少青壯年人口離開，香港整體撫養比率將大幅上升，加劇下一代青年的財政壓力。

對於移民潮有助留港年輕人向上流機會的說法，不少受訪者認為是過於樂觀，雖然有受訪者同意年輕人會有更多工作機會，但認為與提升生活質素並無直接關係，因其薪水仍難追近樓價升幅；也有受訪者擔心新的工作機會只會惠及親建制、代表紅色資本或來自內地的年輕人，未能幫助一般青年向上流。

大學生感校園言論自由受限 教師反思轉行

即使留港，也有教育界人士坦言考慮轉行，特別是現在老師需要向學生講解國安法，但教師對此法例也未必完全理解，擔心繼續下去有機會「誤人子弟」，亦令他反思教學是否自己擅長的事情。另有受訪教育工作者指，國安法實施後各界對學校舉辦的各項活動更關注，與政治相關的活動如國家安全教育日，要花更多時間向家長進行解說、徵求同意，工作壓力有所增加，但他也不打算轉行，因教育與其他行業相關度較低，要轉到一個全然不同的工作領域並非易事。

一名即將升讀大學四年級的大學生則表示，感到校園內的言論自由大受限制，坦言在挑選論文題材時不太敢討論敏感的課題，亦會在按照教授的政治立場，修改自己論點和用字。隨著多間大學近日宣布9月起推行國安教育，有受訪者認為校方應允許學生自由選擇是否修讀有關課程，教授模式亦應以參觀及考察等軟性方式，避免生硬地灌輸知識。

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記者：馮琪雅