【校本管理】九龍塘特殊學校被指財務不清　教職員花逾14萬到主題樂園培訓　

▲ 九龍塘中度智障兒童學校天保民學校，被家長指過去兩年多項財務交代不清。（林宇翔攝）

九龍塘中度智障兒童中小學天保民學校被家長校董投訴，過去兩年多項財務交代不清、更連續3年無公開財務報告，去年底更突然以校本管理為由，「無限」擴大保密協議範圍，要求家長替代校董簽署保密協議，才可出席會議，家長質疑法團校董會形同虛設。校方指保密協議按校本指引訂立，校監亦有權拒絕未簽協議校董出席，只承認因為新職員因未熟悉工作，遺漏上載財務總結至校網。

涉事家長對學校管理提出多項質疑，校方其後向傳媒作出回應：

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升中五級家長黃愷瀛為天保民學校2019至21年度家長會會長，她指校方自2016/17年度起連續3年，無在校網上載的周年報告附上同年度財務報告；關於去年底共涉50萬元捐款帳目去向，及預算14.3萬元到主題樂園教職員培訓等大額項目詳情，她在近月向校董會查詢後，至今未獲校方交代。

黃續指，校方於前年中進行飯商招標期間，學校職員無制定清晰評分準則、無交代中標飯商未獲有效ISO安全認證，並透露事件曾遭廉政公署調查、引述署方稱事件最終不涉利益，校方事後查明審批標書時，未發現相關證書已過期，遂去信家長承認投標結果「未達周全」。

曾以未完成註冊為由拒獲選家長校董列席 遭批評不尊重家長

校方亦曾以未完成註冊為由，拒絕讓包括黃在內的兩名家長校董，參與去年底首次會議，黃批評校方在全年僅3次會議之下，未有按慣常做法安排她列席、是不尊重家長；在去年底，她突遭校方要求簽署涵蓋會議上「一切討論內容」的保密協議，黃拒遵從，此後也無再獲邀開會。黃指，該校校友因患有中度智障無法成為校董，故一直由家長校董同時代表學生意見，批評校方管理不透明，把超乎需要的保密，凌駕於校本管理的參與精神。

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校方稱新任行政人員未熟悉工作 財務總結3年無上載校網

校方回應時確認上述保密協議自本年度起按校本指引訂立，據法團校董會章，校監有權拒絕未簽署校董出席。校方承認由2016年負責的新任行政人員未熟悉工作，未有隨周年報告附上財務總結，經教育局提醒，近日已補回3年報告，又指有關50萬捐款已入帳等。

教育局稱嚴肅跟進投訴 強調校本管理行之有效

教育局表示，正按既定機制嚴肅跟進投訴，並要求學校提交報告，並形容校本管理推行多年，一直行之有效，大部分學校運作暢順，法團校董會可視乎學校實際需要訂定校本保密安排，強調校董遵守會議的一般保密原則，與家校溝通或學校政策透明度沒有衝突。

天保民學校辦學團體為聖公會基督堂，是本港首間兼收輕、中度智障兒童的學校，目前設小一至中六共28班，共約350名學生及136名教職員，現任校監為牧師盧端岳（Rev. Ross Royden），現任校長為陳雅麗。

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記者：馮琪雅