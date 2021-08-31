【大鬧九巴】公主病發作爆粗鬧車長要求落車被拒 港女： 我要報警！

▲ 港女公主病發作爆粗鬧車長要求落車被拒。

社交網站昨日瘋傳一條名為「油麻地公主大鬧九巴」的影片，片中一名留有長髮，穿着裙子的女子坐在一輛九巴上，當九巴駛經油麻地近消防局時，疑在巴士落客關車門後想落車，但巴士已駛離站頭，車長沒有開門讓她下車，她遂向車長破口大罵，當中更不乏粗口。

昨日有網民於Facebook群組「香港突發事故報料區」分享影片，並形容為「油麻地公主大鬧九巴」，指事發地點為油麻地消防局。從影片可見，一名長髮、身穿黑色上衣的女子，在巴士下層一邊拍打車廂、一邊焦急地大叫「開門啊」，但車長未有理會。

其後女子走至車頭，再次激動喊道「開門呀，唔係我投訴你啊！」，車長回答指當時巴士已駛離車站，不能開門，但女子依然大吵大罵，稱「我頭先落嚟嗰時仲喺個站度㗎」，車長則表示已經過了兩個車位，讓她在下個站下車，又告訴對方「唔係大聲就有用」。

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女子隨即愈說愈激動，開始爆粗辱罵車長，「我點X知你下個站邊度呀？我趕時間呀！」、「我去九巴投訴你！你影衰晒九巴！」，又質疑對方的駕駛經驗，「你大X晒啊？你啱啱出嚟揸車呀？」，後來更聲稱會報警。

期間女子拍下車長的資料及容貌，最後當巴士駛到加士居道巴士站，女子一邊大罵一邊下車，「你下一個站咁X遠，我點樣行返去油麻地呀？」。

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九巴回覆傳媒查詢時表示，事發於30日今午約2時，一輛270A九巴駛離油麻地消防局巴士站後，車上一名乘客從上層下來表示要落車，由於已駛離巴士站，車長安排乘客於下一個站落車。九巴呼籲乘客，如需落車，請預早作好準備。

根據九巴乘客須知，除因安全理由外，不得於行車時與車長談話。不得恐嚇、謾罵或以侮辱性的言語或動作，或以任何其他方式騷擾車長或車廂內之乘客。

不少網民留言，大讚車長「EQ高」，指港女愈叫囂，車長更可按規矩辦事，巴士已離站有權拒絕乘客落車。

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責任編輯：羅嘉欣