【檢疫中心】9月下旬竹篙灣可作外傭檢疫中心　收費每日不多於500元

▲ 港府公布竹篙灣檢疫措施由9月下旬起，可作外傭檢疫中心。

本港目前已有6成合資格人口已接種首劑疫苗。特首林鄭月娥表示，當局早前期望在開學前，接種率可以達至7成，惟目前仍未做到，期望可以在開學後一個月，即9月底前可以達至7成接種率；另公布，竹篙灣檢疫措施由9月下旬起，可作外傭檢疫中心，收費每日不多於500元。

特首林鄭月娥今早（31日）出席行會前見記者，指過去兩周沒有本地個案，對上一宗本地個案涉及一名機場員工，惟個案沒有導致社區爆發，說明了本港的個人防護工作做得很好。



她又指，過去多數的輸入個案都有打疫苗，說明了打疫苗是有用，惟難以防止有任何突破，又強調有關患者都是沒有病徵，且病情穩定，認為疫苗可以保護自己，即使在外遊時染疫，亦不會有嚴重發病。

她又交代現時的接種人數，截至昨晚，已有60.6%本港合資格人士已接種首2劑疫苗，雖然早前期望可以在開學前可以達到7成，惟目前仍未做到，期望在一個月後可以做到，不過情況並不樂觀，但近日預測打針的情況有下降，希望有即日籌後可以達至有關目標。

她強調7成的目標不是一個「終結的目標」，而是一個階段性目標，認為任何地方的目標都應是「應打盡打」，市民為了盡公民的責任及保護自己應該盡快打針，另公布早前已特定部分群組打針的比率，其實公務員的打針比率達91% 、醫護人員達93%、安老院舍達80%、官校達80%；另提到60歲以下的「工作人口」、12至19歲的學生（現時已有50%人已打針）、長者要繼續推廣打針。其中，只有3成超過70歲以上的長者的人士已經打針，認為有關群組要繼續努力。

她又提到，明天已是新學年開學日，留意到有很多學校都表示，暫時未能達至師生接種率都達7成，以恢復全日面授課程，認為學校「時開時關」會影響他們的學習及身心健康成長，因此師生及學生群組都應盡快打針。

另外，由昨日（30日）起在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭可來港工作，需在指定檢疫酒店隔離檢疫21日，不過，本港暫時唯一一間指定檢疫酒店荃灣絲麗酒店，最快到11月1日才可預訂。林鄭月娥表示，9月下旬會開放竹篙灣檢疫設施第一及第二期，可提供約800個單位，政府負責營運，並以收回成本價，每日收費不多於500元，讓外傭來港檢疫21日，稍後會交代有關情況。

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記者：郭詩詩