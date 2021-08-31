【防疫措施】林鄭月娥指暫沒計劃將打針與進入處所直接掛鉤　若有新一波疫情則迫不得已要考慮

▲ 特首林鄭月娥。（陳靜儀攝）

本港至今已有6成人口接種首劑新冠疫苗，公務員事務局局長聶德權早前指要提高接種率，以「全民接種」為目標，亦不排除將來或要求處所施加限制，已接種疫苗人士才可進入。特首林鄭月娥今早（31日）出席行會前見記者，指目前沒有計劃將對疫苗接種與進入處所直接掛鉤。

林鄭月娥表示，目前沒有計劃將對疫苗接種與進入處所直接掛鉤，而現時的D類處所的員工及顧客打針已經很安全，強調現時沒有一些硬性的考慮要拒絕一些人士進處所。

不過，她指出，萬一有另一波疫情開始的時候，就迫不得已要有這個考慮，例如之前曾經關閉一些處所，亦不希望學校再度停課，屆時可能會有規定，但暫時未有推行的時間表。

最新影片：

【TOPick診症室】小孩眼睛被鎅刀所傷險盲 眼科醫生拆解意外急救方法

【最新影片推介】「BPA-FREE」不一定安全 9款不含BPA、BPS膠水樽

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩