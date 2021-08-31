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【防疫措施】林鄭月娥指暫沒計劃將打針與進入處所直接掛鉤　若有新一波疫情則迫不得已要考慮

社會 10:32 2021/08/31

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特首林鄭月娥。（陳靜儀攝）

本港至今已有6成人口接種首劑新冠疫苗，公務員事務局局長聶德權早前指要提高接種率，以「全民接種」為目標，亦不排除將來或要求處所施加限制，已接種疫苗人士才可進入。特首林鄭月娥今早（31日）出席行會前見記者，指目前沒有計劃將對疫苗接種與進入處所直接掛鉤。

林鄭月娥表示，目前沒有計劃將對疫苗接種與進入處所直接掛鉤，而現時的D類處所的員工及顧客打針已經很安全，強調現時沒有一些硬性的考慮要拒絕一些人士進處所。

不過，她指出，萬一有另一波疫情開始的時候，就迫不得已要有這個考慮，例如之前曾經關閉一些處所，亦不希望學校再度停課，屆時可能會有規定，但暫時未有推行的時間表。

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記者：郭詩詩

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