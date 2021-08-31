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【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案　已接種復必泰39歲男希臘抵港後確診

社會 14:20 2021/08/31

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（林宇翔攝）

本港疫情放緩，今日（31日）新增2宗輸入個案，分別由土耳其及希臘抵港，其中一人已在港接種兩劑復必泰，並於港抽血檢測帶有抗體。至今本港個案累計12,113宗，包括12,112宗確診個案及一宗疑似個案。

昨日（30日）新增3宗輸入個案，分別由埃及及土耳其抵港，當中兩人已接種疫苗，其中一人檢出帶有L452R變種病毒；至今本港個案累計12,111宗，包括12,110宗確診個案及一宗疑似個案。詳情即看【下一頁】

港府9月1起承認印尼菲律賓等打針紀錄，令認可疫苗接種地區增至46個。詳情即看【下一頁】

昨日再多6.3萬人打針，累計411萬人已打首針。詳情即看【下一頁】

教職員如獲醫生證明不適合接種疫苗，9月1日起可免費接受檢測。詳情即看【下一頁】


同場加映：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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