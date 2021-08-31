【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會

▲ （林宇翔攝）

本港疫情放緩，消息指，今日（31日）沒有新增不明源頭個案，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

昨日（30日）新增3宗輸入個案，分別由埃及及土耳其抵港，當中兩人已接種疫苗，其中一人檢出帶有L452R變種病毒；至今本港個案累計12,111宗，包括12,110宗確診個案及一宗疑似個案。詳情即看【下一頁】

港府9月1起承認印尼菲律賓等打針紀錄，令認可疫苗接種地區增至46個。詳情即看【下一頁】

昨日再多6.3萬人打針，累計411萬人已打首針。詳情即看【下一頁】

教職員如獲醫生證明不適合接種疫苗，9月1日起可免費接受檢測。詳情即看【下一頁】



同場加映：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法：

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記者：陳正怡