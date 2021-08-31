【抗拒上學】N班兒子拒上學瞓地扭抱　港媽無奈：半個鐘唔願起身

▲ 有港媽在網上發文，指兒子不願上學，令她無計可施。

新學期即將開始，有新手媽媽日前在網上發文，指年幼兒子不願上學，躺在商場外半小時「扭抱」，日日如是，令她哭笑不得。

▲ 兒子不願上學，躺在地上「扭抱」。（網圖）

兒子不願上學

該名媽媽日前在「小紅書」分享兒子躺在商場通道的照片，可見其兒子疑讀學前預備班（N班），身穿校服、背着書包躺在地上不願上學。媽媽無計可施，只能遠望兒子「扭計」：

每日返學都係咁，行一段路就要抱。今日耗時30分鐘，人哋叫佢會起身，跟住又要你抱，唔抱又繼續。

媽媽續指自己是新手媽媽，面對兒子在街上擾攘，不知如何是好，直言「好想打佢，返學已經遲到」。

帖文引起家長熱議，有家長分享育兒心得，指自己會採用「不懲罰、只鼓勵」的方法，令小朋友不抗拒上課。例如給予兒子獎勵，跟他說下課後可去公園玩、吃小食等，令小朋友期待課後活動。她指負面教育是惡性循環的開始，小朋友一旦有厭倦上學的心，長大後便更難處理。

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7招應對開學焦慮

TOPick曾訪問基督教家庭服務中心註冊臨床心理學家彭馨兒，她指小朋友在開學前夕容易焦慮，一般要1至2個月適應新環境。她指家長要做孩子的後盾，給予鼓勵、信心、正面的支持，但也要恩威並重。

孩子要學習面對新環境新階段，以及種種的未知數，我們可以教導孩子用甚麼心態去應對未知。是擔心抑或緊張，還是應提前做準備？即使沒想像中做得好，其實也沒有大不了。放手給小朋友去嘗試，信任孩子有解決問題能力，對他們建立自信心有很大幫助。

家長可用7招助孩子面對焦慮：

1. 支持但堅定的態度

例子：「我知道返學令你感到害怕緊張，但你仍然要返學啊。告訴我你害怕的是什麼，讓我們討論一下。」當家長有信心的時候，孩子會慢慢學習到其實沒甚麼需要擔心。

2. 與孩子認清目標

例子：孩子提早定下共識，如即使前一晚睡得不好，也需要上學。

3. 討論如何解決問題

例子：可和孩子討論 「若果回到學校你真的找不到相熟的同學，你可以做些甚麼？」

4. 預習如何面對擔心情況

和孩子角色扮演，預習他/ 她可以如何應對一些他她擔心的情況。

5. 鼓勵孩子留意在學校上課的有趣事

例子：可以與孩子討論，在第一天上課有甚麼會令他她感到興奮或期待。

6. 與孩子設定時間與地點傾談他/她的擔心

例子：睡前傾談。

7. 齊做輕鬆運動，提升正能量。

例子：晚飯後散步。

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責任編輯︰王明芳