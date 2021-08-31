【移民英國】林子博聽從亡妻遺願栽培子女　感慨發文：希望他們長大後忠於自己

▲ 傳林子博一家移民英國。

林子博太太董燕君（Shirley）在2020年不敵癌魔逝世，遺下長女林詠渝（16歲）、細仔林卓楠（12歲），林子博一直用手心栽培一對子女。

今日有報道指，發現林子博與一對子女現身香港國際機場。有指他為圓亡妻要好好栽培子女的遺願，已攜孩子移民英國展開新生活。

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據蝕他今次移民十分低調，事前沒有在個人社交平台透露，而他暫亦未回應是否移民，事件未完全證實。不過在7月5日踏入50歲的他，於8月24日於facebook曾感性發文，似透露一點玄機。他以《入五》為題寫道：

近日，腦海一直哼着：「陀飛輪」。

今天望望自己的身邊，還沒成就～亦不富有。

最大成就，除了擁有一對孝順的子女，詠渝與卓楠之外，亦慶幸擁有一直不常見，但常在心的好朋友們。

生命無常，既然沒有人知道將來自己還剩幾多心跳？那銀或金～還重要？

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然後他續稱，覺得踏入50歲，更要珍惜與家人相處的時光：

過去一直有人為我照顧好家庭，令我可以沒有後顅，多年可以不斷在圈中繼續野性貪玩！

霎眼50，時日無多。

是時候用我尚有的時間，多些陪伴子女成長，與其在圈中獻出十吋時和分，也未必換到十吋金？不如用10年時間好好栽培子女，希望他們長大後做任何事也忠於自己。至少，將來也別為了美酒、跑車、相機、金錶而做一個變賣自己靈魂的人。

我並不是在時計裏看破一生，而是過去一直任性日拼夜拼，現在該知道做什麼才值得讓自己高興！

夢該醒了，是時候做該做的事。

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亡妻提醒注意親子時光

其實林子博在太太生前曾一同為香港開電視拍了一個綜藝節目《大叔要變身》，當時Shirley對一對子女說：「晚飯很重要的，我經常覺得一定要齊齊整整地一起吃飯。」

她續指：「每天那麼忙碌，爸爸要上班，你們要上學，晚上這餐飯對我來說很有意義。很難得的，大家都有空，白天都很忙碌，對嗎？所以一定要坐低，齊齊整整一起吃飯，希望這件事以後也一樣。」

後來妻子離世，林子博接受傳媒訪問時曾說：「一家人的願望是能夠每一天的每一餐飯，大家齊齊整整就足夠了。」

現在，如果林子博與子女真的移民英國展新生活的話，相信一家人將能享更多共聚的時光。

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