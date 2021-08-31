【寬減措施】林鄭月娥表示延長多項寬減措施　涉及大概34億元

▲ （陳靜儀攝）

行政長官林鄭月娥今（31日）出席行政會議前會見傳媒表示，上半年經濟回升，整體經濟復甦，不過中小企重整業務都需一定時間，而政府早前提出多項寬減措施大多都會在今年內結束，所以行會上周通過多項延續寬減措施，繼續支援各企業。

林鄭月娥指，多項寬減措施會繼續延續，有些措施會延續至下年12月，而豁免及寬減措施會惠及多個行業，特別是受疫情重創的航空、海事、物流、漁農、飲食、建造、旅遊及娛樂，估計寬減措施會達34億元。

以下是一部分的寬減措施：

延長額外四個月減收非住宅淡水水費及排污費75%

商用車輛牌照費用及驗車費用延長豁免一年

小型工程承建商註冊費用延長豁免或減免收費一年

電業承辦商或電業工程人員註冊或續期申請費用延長減收一年

政府物業內合資格租戶以及地政總署核下合資格的短期租約會提供75%租金以及費用寬減延長6個月

中小企融資百分百擔保特惠貸款計劃將會延長至明年6月30日

容許租用政府土地的小型企業現有租戶按現有租約條款續租至明年3月

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記者：李榮忠