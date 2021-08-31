  • 29°C
香港時間 : 2021831日 (週二) 10:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【寬減措施】林鄭月娥表示延長多項寬減措施　涉及大概34億元

社會 10:37 2021/08/31

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（陳靜儀攝）

行政長官林鄭月娥今（31日）出席行政會議前會見傳媒表示，上半年經濟回升，整體經濟復甦，不過中小企重整業務都需一定時間，而政府早前提出多項寬減措施大多都會在今年內結束，所以行會上周通過多項延續寬減措施，繼續支援各企業。

林鄭月娥指，多項寬減措施會繼續延續，有些措施會延續至下年12月，而豁免及寬減措施會惠及多個行業，特別是受疫情重創的航空、海事、物流、漁農、飲食、建造、旅遊及娛樂，估計寬減措施會達34億元。

以下是一部分的寬減措施：

  • 延長額外四個月減收非住宅淡水水費及排污費75%
  • 商用車輛牌照費用及驗車費用延長豁免一年
  • 小型工程承建商註冊費用延長豁免或減免收費一年
  • 電業承辦商或電業工程人員註冊或續期申請費用延長減收一年
  • 政府物業內合資格租戶以及地政總署核下合資格的短期租約會提供75%租金以及費用寬減延長6個月
  • 中小企融資百分百擔保特惠貸款計劃將會延長至明年6月30日
  • 容許租用政府土地的小型企業現有租戶按現有租約條款續租至明年3月

 

同場加映：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

相關文章

【強制檢測】教職員如獲醫生證明不適合接種疫苗　9月1日起可免費接受檢測
20:31 2021/08/30
【強制檢測】教職員如獲醫生證明不適合接種疫苗　9月1日起可免費接受檢測
【新冠疫苗】今再多6.3萬人打針　累計411萬人已打首針
21:31 2021/08/30
【新冠疫苗】今再多6.3萬人打針　累計411萬人已打首針
【新冠疫苗】9月1日起承認印尼菲律賓等打針紀錄　一文看清46個認可疫苗接種地區
今日 10:00
【新冠疫苗】9月1日起承認印尼菲律賓等打針紀錄　一文看清46個認可疫苗接種地區
【外傭荒】勞工處：本周共有132外傭來港　檢疫酒店未來兩個月預約已滿料接待千人
22:37 2021/08/30
【外傭荒】勞工處：本周共有132外傭來港　檢疫酒店未來兩個月預約已滿料接待千人
【移民潮】青年憂移民潮下工作機會只惠及建制派　教育界人士恐撫養率升加劇下一代壓力
22:54 2021/08/30
【移民潮】青年憂移民潮下工作機會只惠及建制派　教育界人士恐撫養率升加劇下一代壓力

你可能感興趣

【強制檢測】教職員如獲醫生證明不適合接種疫苗　9月1日起可免費接受檢測
20:31 2021/08/30
【強制檢測】教職員如獲醫生證明不適合接種疫苗　9月1日起可免費接受檢測
【新冠疫苗】今再多6.3萬人打針　累計411萬人已打首針
21:31 2021/08/30
【新冠疫苗】今再多6.3萬人打針　累計411萬人已打首針
【新冠疫苗】9月1日起承認印尼菲律賓等打針紀錄　一文看清46個認可疫苗接種地區
今日 10:00
【新冠疫苗】9月1日起承認印尼菲律賓等打針紀錄　一文看清46個認可疫苗接種地區
經濟 行政會議 香港 林鄭月娥 行政

最高瀏覽

【封殺趙薇】趙薇被封殺疑避走法國　11歲女在港讀國際學校去向未明
14:07 2021/08/30
【封殺趙薇】趙薇被封殺疑避走法國　11歲女在港讀國際學校去向未明
【屍體發現】6旬漢伏屍港島海逸君綽酒店房間　胸口插刀身亡
09:48 2021/08/30
【屍體發現】6旬漢伏屍港島海逸君綽酒店房間　胸口插刀身亡
【老妻少夫】母子戀相差25年女方虛報年齡 拍拖7年才揭女友是「嫲嫲級」
16:31 2021/08/29
【老妻少夫】母子戀相差25年女方虛報年齡 拍拖7年才揭女友是「嫲嫲級」