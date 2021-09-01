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【怪獸家長】測驗不合格媽媽如末日表情 男童努力考100分被潑冷水「驕兵必敗」

育兒經 10:17 2021/09/01

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有八歲男童向我訴苦水，說他的媽媽喜怒無常，難以捉摸，她的態度經常有異於常人，令他萬分苦惱。

比如是他從樓梯高處跳下來，嘗試挑戰自己身體的極限，誰知失敗告終：「哎吔！」在他痛苦呻吟之際，他的媽媽一個箭步跑來，他以為媽媽是跑來扶他、安撫他的，不料她卻大巴掌摑他的臉、戳他的腦袋：「死蠢！跌死你呀！」

我嘗試解說，很多媽媽在極度驚慌的狀態下，都會有激動行為，媽媽當時是真的怕他會跌死呢！

男童最不明白的，是媽媽對他讀書成績的異常反應。比如是他有次數學測驗不合格，他的媽媽就終日噙着淚，好一副末日表情，句句說話都具弦外之音：「有得食你好快啲食多啲啦，唔係第日做乞丐就無得食啦！」媽媽非常可怕。

男童有進步了，測驗有九十分，他以為媽媽會稱讚他的。「有無人拿一百分？班裏面有幾多人比你高分？點解會咁唔小心扣咗10分？究竟係點扣嘅？」男童摸不着頭腦。

他終於拿到100分了，歡天喜地跑回家向媽媽報喜訊：「哈哈！媽媽送乜嘢禮物俾我呀？」誰知她竟然幽幽回應：「你咪鬆毛鬆翼以為好叻，驕兵必敗呀，下次隨時會退步㗎！」男童被淋冷水，滿不是味兒。「點解會100分嘅？今次題目好淺咩？」媽媽的面目很可憎，男童心裏想。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「媽媽異於常人」

撰文 : 鄧藹霖

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