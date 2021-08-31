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【開心速遞】 譚凱琪客串演《愛回家》　熊尚善宣示主權：潮偉嘅女朋友係我

娛樂 11:54 2021/08/31

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譚凱琪客串演《愛‧回家之開心速遞》。

早前「佐治」張明偉宣布離開《愛‧回家之開心速遞》劇組，不過《愛‧回家之開心速遞》一向不時有演員「出出入入」，並不時加入客串角色，與長駐角色產生火花。

在昨晚（8月30日）播出的《開心速遞》名為《男友的前世情人》，就有譚凱琪（Zoie）驚喜登場！她的出現更令到潮偉（袁文傑飾）與熊尚善（滕麗名飾）的穩定感情泛起漣漪！

同場加映：七仙羽訪問

譚凱琪演潮偉前度曼玉

昨晚《開心速遞》劇情提到熊尚善沒打算再生小朋友，在雪卵、生育看法上與潮偉發生分歧。而Zoie飾演的曼玉與前度男友潮偉於街頭重遇，又被熊若水（呂慧儀飾）發現潮偉與女子到酒店開房，懷疑他出軌。

熊家上下趕至酒店房後，看到曼玉、潮偉，更有一名稱潮偉為「爸爸」的女孩。潮偉解釋曼玉是自己多年前的女朋友，曼玉在二人分手後才得知自己懷孕。

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滕麗名迎戰進撃Zoie

在今晚（8月31日）播出的最新一集內，三人的關係掀起新變化！尚善打算接受潮偉的一切，曼玉又決定與女兒Maggie暫時留港定居。尚善又發現潮偉經常為曼玉母女奔波，覺得自己受到冷落。尚善接受樹根、若水等建議，以正印身份向曼玉宣示「主權」！

在預告片中也聽到曼玉指潮偉現時是單身、願意照顧Maggie，也希望女兒獲得家庭溫暖。尚善就霸氣地話：「潮偉嘅女朋友係我，而唔係單身」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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