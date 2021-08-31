【笑匠息影】王祖藍專心行政工作退出幕前　拍管理層真人騷：好看到不得了

▲ 專心從事行政工作的王祖藍直言「息影」。

王祖藍於今年2月回巢TVB並升為高層任「首席創意官」，主力從事管理工作，早前製作《好聲好戲》、《開心大綜藝》等多個綜藝節目，可謂滿肚大計。

王祖藍日前於IG開直播期間直言已淡出幕前，笑言經典作《老表》系列為其遺作。

另外直播期間馬來西亞女主持潘毖伶建議他拍攝TVB管理層真人騷節目，祖藍即認同對觀眾有莫大吸引力，他笑說：「點樣雪藏一個人呢？點樣減騷錢？我現在終於知啦。」

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▲ 正在酒店隔離的王祖藍日前於IＧ開live。（IG影片截圖）

與阿Sa拍愛情片

剛從內地工作返港的王祖藍，近日正於酒店接受隔離，前日他趁空檔，跟兩位馬來西亞女主持顏薇恩、潘毖伶於IG開直播閒聊，當中說到王祖藍的經典作《老表，你好嘢》時，但他說：「冇演出架啦！這些全是我的遺作，我沒有作品了。」

王祖藍謂只剩下兩年前跟蔡卓妍拍攝的電影，或許今年年尾上映：「這套戲不是搞笑，是好認真的愛情戲，套戲可能會喊架，我演一個漸凍症患者。」

他坦言之後已沒有作品，他笑說：「我都無啦，現在我們這些老人家，最重要是培育下一代接班人，無謂阻住個世界轉啦。」

▲ 今年初王祖藍跟曾志偉空降任TVB高層。 (東星圖片)

管理層真人騷

其後潘毖伶說到近年荷里活流行拍攝管理層真人騷節目，問及祖藍跟TVB管理層可會考慮下。

此時祖藍即笑說：「首先這方面要其他管理層同意，嘩，如果其他高層都讓你看的話……就真的好睇啦！多年來TVB高層的謠傳是否真呢？點樣去雪藏一個藝人呢？我以前點被人雪藏？現在終於知啦，TVB點樣加人工？點樣減一個人的騷錢？我終於知道何解啦……這些拍出來真的好看到不得了，做了高層之後，我真的接受不到！」

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潘毖伶續說頒獎禮的花邊新聞十分好看，她追問祖藍可考慮拍此類真人騷，祖藍即說：「呢個真係好睇，我睇下有無機會。」

此外祖藍大爆返內地工作個多月，一對女兒已「缺乏父愛」，喜歡開玩笑的他幽默說：「只要見到Uncle來家探望，她們就過去攬著他，我真的很擔心，遲早跟佬走呀。」

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演繹多個經典角色

演藝學院出身的祖藍於2004年加入TVB，起初只是擔任兒童節目《小Teen地》主持，及後於劇集《東方之珠》任郭晉安當幕後代唱，引來觀眾注意。及至2007年他憑處境劇《同事三分親》中飾演「樓華」而揚名，其後更成為《鐵甲無敵獎門人》的獎老和港姐司儀。

具喜感的王祖藍於2010年主持節目《荃加福祿壽》，跟兩位拍擋李思捷和阮兆祥於節目扮女人，當中她扮演的「慳啲啦Baby」成為一時熱話。及後他參與和製作「老表」系列的劇集。

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