【智能愛人劇透】第21集劇情預告　家儀與Rocky交往學禮極力反對

▲ 《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第20集講到警察在街上截查途人，家儀帶Rocky跑上貨車躲避；不久，家儀開始缺氧……

同場加映：七仙羽專訪

第21集（31/8）

家儀和Rocky在街上遇到警察，為免Rocky被抓，二人躲進密封的貨車上。

期間家儀缺氧，危急之際，Rocky為她施行人工呼吸。

阿寶想起多姐趕她走，並說機械人不用穿衣服的情境，竟出現生氣的反應。

家儀不顧一切要跟Rocky交往，學禮知道後極力反對。

《智能愛人》第20集劇情 上一頁