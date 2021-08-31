【智能愛人劇透】第21集劇情預告 家儀與Rocky交往學禮極力反對 娛樂 11:07 2021/08/31 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第20集講到警察在街上截查途人，家儀帶Rocky跑上貨車躲避；不久，家儀開始缺氧…… 同場加映：七仙羽專訪 第21集（31/8） 家儀和Rocky在街上遇到警察，為免Rocky被抓，二人躲進密封的貨車上。 期間家儀缺氧，危急之際，Rocky為她施行人工呼吸。 阿寶想起多姐趕她走，並說機械人不用穿衣服的情境，竟出現生氣的反應。 家儀不顧一切要跟Rocky交往，學禮知道後極力反對。 《智能愛人》第20集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人】李佳芯為陸永呷醋超可愛 Ali狙擊情敵直指馮盈盈污糟多菌 13:50 2021/08/19 【智能愛人】李佳芯為陸永呷醋超可愛 Ali狙擊情敵直指馮盈盈污糟多菌 【智能愛人】遙控AI阿寶跟網戀對象約會 盧宛茵演嫲嫲充滿喜感獲網民激讚 13:50 2021/08/27 【智能愛人】遙控AI阿寶跟網戀對象約會 盧宛茵演嫲嫲充滿喜感獲網民激讚 你可能感興趣 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人】李佳芯為陸永呷醋超可愛 Ali狙擊情敵直指馮盈盈污糟多菌 13:50 2021/08/19 【智能愛人】李佳芯為陸永呷醋超可愛 Ali狙擊情敵直指馮盈盈污糟多菌 【智能愛人】遙控AI阿寶跟網戀對象約會 盧宛茵演嫲嫲充滿喜感獲網民激讚 13:50 2021/08/27 【智能愛人】遙控AI阿寶跟網戀對象約會 盧宛茵演嫲嫲充滿喜感獲網民激讚 智能愛人 電視劇 TVB