【Staycation 】港島海逸君綽酒店推主題套房住宿　打卡必住海洋主題+浪漫獨角獸主題套房

♫Under the sea, under the sea♫港島海逸君綽酒店推出主題套房住宿禮遇,讓大家可在海洋主題和獨角獸主題套房中創造美好的回憶。

主題套房

海洋主題套房設有小型帳篷、公仔及杯具等,如置身在海洋世界之中,適合一家大小入住和打卡。

而獨角獸主題套房更設置有不同獨角獸公仔以及旋轉星空獨角獸投影燈等,絕對是一場難忘的獨角獸盛會。

入住一晚主題套房由港幣 2,790 元起,可享港幣 700 元正餐飲禮遇、精選零食和棋盤遊戲迎賓禮籃、IIJIN Hyra-X 隨意貼急救面膜一盒(價值港幣 590 元)以及 IIJIN 港幣 100 元禮劵一張。

主題套房詳情:

價格:港幣 2,790 元起

包括:港幣 700 元正餐飲禮遇、精選零食和棋盤遊戲迎賓禮籃、IIJIN Hyra-X 隨意貼急救面膜一盒(價值港幣 590 元)以及 IIJIN 港幣 100 元禮劵一張。

查詢或預訂:致電(852) 2121 2616 或電郵至 rsvn.hghk@harbourgrand.com 與訂房部聯絡。

地址: 香港北角油街 23 號 (港鐵炮台山站 A 出口

酒店網址:www.harbourgrand.com/hongkong

