  • 26°C
香港時間 : 2021831日 (週二) 20:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Staycation】港島海逸君綽酒店推主題套房住宿　打卡必住海洋主題+浪漫獨角獸主題套房

休閒消費 11:16 2021/08/31

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

海洋主題套房，打卡必去。(圖片由港島海逸君綽酒店提供)

♫Under the sea， under the sea♫港島海逸君綽酒店推出主題套房住宿禮遇，讓大家可在海洋主題和獨角獸主題套房中創造美好的回憶。

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

主題套房

海洋主題套房設有小型帳篷、公仔及杯具等，如置身在海洋世界之中，適合一家大小入住和打卡。

而獨角獸主題套房更設置有不同獨角獸公仔以及旋轉星空獨角獸投影燈等，絕對是一場難忘的獨角獸盛會。

入住一晚主題套房由港幣 2,790 元起，可享港幣 700 元正餐飲禮遇、精選零食和棋盤遊戲迎賓禮籃、IIJIN Hyra-X 隨意貼急救面膜一盒（價值港幣 590 元）以及 IIJIN 港幣 100 元禮劵一張。

【最新影片推介】9款不含BPA、BPS膠水樽

主題套房詳情：

價格：港幣 2,790 元起

包括：港幣 700 元正餐飲禮遇、精選零食和棋盤遊戲迎賓禮籃、IIJIN Hyra-X 隨意貼急救面膜一盒（價值港幣 590 元）以及 IIJIN 港幣 100 元禮劵一張。

查詢或預訂：致電（852） 2121 2616 或電郵至 rsvn.hghk@harbourgrand.com 與訂房部聯絡。

地址： 香港北角油街 23 號 （港鐵炮台山站 A 出口

酒店網址：www.harbourgrand.com/hongkong

【最新影片推介】小孩眼睛被鎅刀所傷險盲 眼科醫生拆解意外急救方法

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：張懿慧

相關文章

【Staycation】九龍香格里拉推小職人體驗住宿一家3口$1900起　小朋友為爸媽親自炮製愛心晚餐
12:31 2021/08/16
【Staycation】九龍香格里拉推小職人體驗住宿一家3口$1900起　小朋友為爸媽親自炮製愛心晚餐
【Staycation】千禧新世界夥法國嬌蘭推住宿優惠　可用消費券每房送$1,440嬌蘭禮品2份
10:03 2021/08/18
【Staycation】千禧新世界夥法國嬌蘭推住宿優惠　可用消費券每房送$1,440嬌蘭禮品2份
【Staycation】東涌全新酒店The Silveri　開放12月預訂每晚$1,280起【內附連結】
12:39 2021/08/19
【Staycation】東涌全新酒店The Silveri　開放12月預訂每晚$1,280起【內附連結】

你可能感興趣

【Staycation】九龍香格里拉推小職人體驗住宿一家3口$1900起　小朋友為爸媽親自炮製愛心晚餐
12:31 2021/08/16
【Staycation】九龍香格里拉推小職人體驗住宿一家3口$1900起　小朋友為爸媽親自炮製愛心晚餐
【Staycation】千禧新世界夥法國嬌蘭推住宿優惠　可用消費券每房送$1,440嬌蘭禮品2份
10:03 2021/08/18
【Staycation】千禧新世界夥法國嬌蘭推住宿優惠　可用消費券每房送$1,440嬌蘭禮品2份
【Staycation】東涌全新酒店The Silveri　開放12月預訂每晚$1,280起【內附連結】
12:39 2021/08/19
【Staycation】東涌全新酒店The Silveri　開放12月預訂每晚$1,280起【內附連結】
著數優惠 Staycation 面膜 住宿 酒店 北角 港鐵

最高瀏覽

【封殺趙薇】趙薇被封殺疑避走法國　11歲女在港讀國際學校去向未明
14:07 2021/08/30
【封殺趙薇】趙薇被封殺疑避走法國　11歲女在港讀國際學校去向未明
【BAND1學堂】只有2.2%人口智商超過130　專家解構資優孩子9個日常行為
14:10 2021/08/27
【BAND1學堂】只有2.2%人口智商超過130　專家解構資優孩子9個日常行為
【大鬧九巴】公主病發作爆粗鬧車長要求落車被拒 港女： 我要報警！
今日 09:56
【大鬧九巴】公主病發作爆粗鬧車長要求落車被拒 港女： 我要報警！