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【非法阻街】申訴專員過去3年獲逾200宗貨物阻街投訴　公署就政府規管主動調查

社會 11:29 2021/08/31

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申訴專員趙慧賢今日(31日)宣布就政府對貨物及雜物非法霸佔或阻礙街道的規管，展開主動調查。（經濟日報資料圖片）

申訴專員趙慧賢今日(31日)宣布就政府對貨物及雜物非法霸佔或阻礙街道的規管，展開主動調查；又指貨物及雜物非法霸佔或阻礙街道的問題持續多年，亦牽涉多個部門的規管及執法行動，將審研政府的規管工作，包括相關部門的執法及清理行動，以及跨部門的協調機制，以便在有需要時向政府提出改善建議。

公署表示，商戶將貨物放在店鋪外擺賣或存放造成阻街，是常見的問題，署方2014年6月完成相關主動調查，相關政府部門亦已落實多項改善措施，包括自2016年9月起實施的《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，但公署每年仍收到大量涉及店鋪阻街的投訴。

而2018年8月至2021年7月，公署累計錄得逾200宗投訴，當中除店鋪貨物被指阻街外，亦包括在街道隨處放置雜物的投訴，涉及發泡膠箱、膠籃、回收鐵籠、建築物料或廢料等，不僅對市民造成不便，亦有可能造成環境衞生滋擾甚至構成道路安全風險。

公署認為，現時各相關部門處理有關問題，每當遇上較複雜或牽涉多個部門的情況，或因權責不清、未能及時作出協調，以致霸佔或阻礙街道問題遲遲未獲解決。

就是項主動調查，公署會向效率促進辦公室、環境保護署、食物環境衞生署、路政署、民政事務總署及地政總署展開調查。申訴專員現正蒐集資料及意見，市民若有任何資料或意見，可於下月底或之前以書面方式向申訴專員公署提交

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責任編輯：陳正怡

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