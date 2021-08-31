【退而不休】93歲老伯成日本麥當勞最老員工　一周返4日夜班：我喜歡工作

▲ 93歲老伯成日本麥當勞最老員工。

工作無限「耆」！日本93歲老伯藪田義光成為日本全國2900間麥當勞分店中，年紀最大的員工。藪田義光於2019年起，以90歲高齡開始在富山縣的麥當勞打工，一星期返4日夜班的他樂在其中，並表示自己喜歡工作。

綜合日媒報道，藪田義光本來是一名電工，退休後曾於電玩中心任職深夜時段的員工。19年，他見到富山縣高岡市車站南邊，一間24小時營業的麥當勞分店在聘請員工，還提到可在喜歡的時段上班，他被這個條件吸引，決定去應徵。

藪田義光表示，當時想著自己在家閒著沒事做，自己身體還能動，也返過夜班，去麥當勞工作應該也沒問題。結果他順利被取錄為時薪員工，以90歲高齡開始在這間分店上班。

我喜歡工作。

他一星期返4日夜班，一日工作5小時，主要負責清潔用膳區座位或事前準備食材等工作，店長對他的表現也相當滿意，大力稱讚他是店裏的幕後功臣，一方面將店舖維持得很乾淨，另外上午供餐的事前準備也做得很順暢。

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恰巧，這間分店最年輕的店員是15歲高中生，二人年紀相差達78歲。藪田義光指，雖然和同事有極大的年齡差，有時會有不同意見，但都會試著去互相理解。其他同事也非常欽佩，見到藪田老伯就會想：不管什麼年齡都能接受挑戰。

上班時間以外，他會在店舖購買薯條及飲料，還透露自己的健康秘訣是經常補充水分及活動身體。

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責任編輯：羅嘉欣