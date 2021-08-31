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【清酒住宿】米芝蓮一星逸東軒推限定清酒住宿體驗　歎八道菜配七款清酒享日式風情【內附連結】

休閒消費 11:52 2021/08/31

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米芝蓮一星中菜廳逸東軒 首次呈獻期間限定「星級清酒晚宴」及清酒住宿體驗。(酒店提供)

Eaton HK及旗下米芝蓮一星中菜廳逸東軒首次參與「SEAFOOD LOVES SAKE」大型清酒推廣活動，於整個9月推出期間限定的「清酒晚宴」及首個全港獨有的「星級清酒住宿體驗」。

逸東軒的晚宴由行政總廚譚棟主理，以招牌的巧手海鮮菜餚配搭多款不同特性的日本清酒，提供最獨特的餐飲體驗。餐廳更於9月9日及30日舉辦兩場嶄新的八道菜「星級清酒晚宴」（$1,180位），挑選多款星級佳餚配襯七款精選清酒，並邀請到專業唎酒師即場講解，與客人互相交流品酒心得，來一場前所未有的清酒粵菜配對之夜。

酒店亦另設一個只配搭四款精選清酒的八道菜「清酒晚宴」($980位），供應期為9月1 日至30日，讓客人多一個選擇。

當中揀選的清酒大部分都獲獎無數及矜貴難得，如「燦然 純米吟釀 無濾過 生原酒」、「五百萬石釀造的惣譽 純米大吟釀」、「寒紅梅 白熊 純米吟釀」等。

鮮胡椒蒸斑球配上酒體較輕，柔和溫厚的寒紅梅 白熊 純米吟釀 ，與鮮味的星斑魚肉相互交融。(酒店提供)

若想將星級清酒體驗帶到房間，玩埋staycation更加抵，因為Eaton HK於9月1日至30日同時推出全港獨有的「星級清酒住宿體驗」（由$2,188/房起）。客人除了可到米芝蓮一星中菜廳逸東軒享用八道菜「清酒晚宴」（兩位用）及普慶餐廳享用國際美食自助早餐（兩位用）外，首60個預訂「星級清酒住宿體驗」的客人，每個房間可免費獲得兩瓶迷你清酒（價值$210）及時尚清酒杯兩隻，單是計兩位的清酒晚宴也要$1,960，再加清酒及自助早餐，已經回本有餘了。

兼可欣賞專業唎酒師的網上教學短片，並於酒店房內一邊品嚐精選清酒，頓時感覺猶如置身日本一樣。除了品嚐美酒佳餚外，入住客人亦可到人氣天台泳池打卡，或於酒店內欣賞不同的藝術品。酒店亦鄰近熱鬧的花墟、廟街及玉器市場，令整個staycation旅程變得更加充實！(以上所有價目需加一服務費)

預訂可按此連結或查詢：2710 1828

記者：郭秀芳

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