  • 27°C
香港時間 : 2021831日 (週二) 12:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電話卡實名制】首階段9月1日展開　電訊商須在明年3月前完成相關系統

社會 11:36 2021/08/31

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

電話智能卡實名登記制第一階段明日展開，電訊商須在明年3月前完成相關系統。（經濟日報資料圖片）

港府早前表示電話智能卡實名登記制度立法後將會分兩階段進行，而《電訊（登記用戶識別卡）規例》明日（9月1日）生效，以落實電話智能卡實名登記制。實名登記制規定在指定時間內，所有由本港電訊商發出，並於本地用於人與人溝通的電話智能卡須在啓動服務前完成實名登記。
 
實名登記制分兩個階段實施：

第一階段內，即2022年2月28日或之前，電訊商須為實施實名登記完成相關設施及系統。期間，市民可以繼續按現時方式使用電話儲值卡，無須即時進行實名登記。
 
第二階段將於2022年3月1日開始。由當日起生效的新的上台月費服務及發售的新的儲值卡，均須在啓動服務前完成實名登記。而現行儲值卡用戶須於第二階段結束前，即2023年2月23日或之前，向所屬電訊商完成實名登記。

未有完成實名登記的儲值卡會在第二階段完結後不能繼續使用。至於現時上台月費服務的用戶，除非他們「轉台」或開立新的電話號碼，否則無須向電訊商再作登記。
 
政府指，實名登記制將可堵塞現時電話儲值卡匿名性質的漏洞，協助執法機關偵查涉及使用這些電話卡的罪案，並加強保障電訊服務的健全及通訊網絡的安全，維護社會治安。

通訊事務管理局亦就實名登記制的具體運作細節和要求向電訊商發出指引。指引將同步於明日正式生效。按《規例》，個人用戶每人可向每間電訊商登記不多於10張電話儲值卡，企業用戶則最多可向每間電訊商登記25張電話儲值卡，而上台服務計劃卡則沒有登記數量限制。有關實名登記制的詳情可瀏覽網頁

《健康台》最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【強制檢測】教職員如獲醫生證明不適合接種疫苗　9月1日起可免費接受檢測
20:31 2021/08/30
【強制檢測】教職員如獲醫生證明不適合接種疫苗　9月1日起可免費接受檢測
【施政報告】新社聯約見林鄭提供建議　倡建鐵路軌道連接前海及洪水橋
20:44 2021/08/30
【施政報告】新社聯約見林鄭提供建議　倡建鐵路軌道連接前海及洪水橋
【新冠疫苗】今再多6.3萬人打針　累計411萬人已打首針
21:31 2021/08/30
【新冠疫苗】今再多6.3萬人打針　累計411萬人已打首針
【旺角謀殺案】警方再拘捕6男1女　現正被扣留調查
今日 11:22
【旺角謀殺案】警方再拘捕6男1女　現正被扣留調查
【非法阻街】申訴專員過去3年獲逾200宗貨物阻街投訴　公署就政府規管主動調查
今日 11:29
【非法阻街】申訴專員過去3年獲逾200宗貨物阻街投訴　公署就政府規管主動調查

你可能感興趣

【強制檢測】教職員如獲醫生證明不適合接種疫苗　9月1日起可免費接受檢測
20:31 2021/08/30
【強制檢測】教職員如獲醫生證明不適合接種疫苗　9月1日起可免費接受檢測
【施政報告】新社聯約見林鄭提供建議　倡建鐵路軌道連接前海及洪水橋
20:44 2021/08/30
【施政報告】新社聯約見林鄭提供建議　倡建鐵路軌道連接前海及洪水橋
【新冠疫苗】今再多6.3萬人打針　累計411萬人已打首針
21:31 2021/08/30
【新冠疫苗】今再多6.3萬人打針　累計411萬人已打首針
罪案 電訊商 通訊事務管理局 電訊 香港 服務

最高瀏覽

【封殺趙薇】趙薇被封殺疑避走法國　11歲女在港讀國際學校去向未明
14:07 2021/08/30
【封殺趙薇】趙薇被封殺疑避走法國　11歲女在港讀國際學校去向未明
【屍體發現】6旬漢伏屍港島海逸君綽酒店房間　胸口插刀身亡
09:48 2021/08/30
【屍體發現】6旬漢伏屍港島海逸君綽酒店房間　胸口插刀身亡
【老妻少夫】母子戀相差25年女方虛報年齡 拍拖7年才揭女友是「嫲嫲級」
16:31 2021/08/29
【老妻少夫】母子戀相差25年女方虛報年齡 拍拖7年才揭女友是「嫲嫲級」