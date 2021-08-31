【恐怖情人】15歲少女懷上同學骨肉慘遭石頭砸面亡　爸爸心痛：她當成狗一樣被殺害

▲ 阿根延一名15歲少女，在告知14歲男同學懷上對方骨肉後，慘遭殘忍殺害。

阿根延發生一宗恐怖情殺案。一名15歲少女懷上14歲男同學骨肉，在告知對方後，近日在荒郊野外一間廢棄屋內慘遭男方殺害。少女的臉被石頭砸爛，頸和腹部被捅多刀，被鄰居發現時已重傷不治。

▲ 15歲少女Lucia Fernandez。（影片截圖）

少女懷孕後慘遭男同學殺害

綜合外媒報道，事發在阿根延門多薩（Mendoza），15歲少女Lucia Fernandez，在本月24日被發現陳屍在一間郊外荒廢的小屋內。據報，Lucia與14歲男同學發生關係，在告知對方自己懷孕後，被相約至小屋見面。

男同學在屋內，用刀刺向Lucia多達10至15次，再用石頭砸她的面部至血肉模糊，然後逃離現場。在男同學離開20分鐘後，附近居民發現了Lucia，但當時她已傷重死亡。

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驗屍報告顯示，Lucia身上有多處傷痕，曾經被毆打和被鈍器重擊，全身多處被捅，但致命原因是被深入插向胃部的一刀。Lucia的爸爸心痛表示：

他將她當成狗一樣殺害，用刀刺遍她全身，將她的臉打至血肉模糊。

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男同學承認犯案

殘殺案震驚當地居民，民眾舉行集會要求警方徹底調查事件。一名目擊者表示，當日看到該名男同學在廢棄小屋外徘徊。警方其後拘捕涉事少年，他承認在得知Lucia懷上自己的孩子後，決定將她殺害。

警方在少年的家中，搜獲一對沾滿血跡的波鞋，以及一把刀，相信是犯案用的兇器。案件現時仍然在調查中。

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責任編輯：王明芳