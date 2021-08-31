  • 27°C
香港時間 : 2021831日 (週二) 12:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潮物速報】《櫻桃小丸子》聯乘美國街頭帽霸New Era　小丸子+花輪同學搶攻街頭時裝

休閒消費 12:12 2021/08/31

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Tee $239-$439。（圖片由品牌提供）

日本是全球動漫王國，你看看剛過去的當京奧運，在比賽時都播放動漫的主題曲就可知一二，而當中的《櫻桃小丸子》是其中一套港人最熟悉的動漫，最近這位小丸子更夥拍了帽界王者New Era推出聯乘系列，「忠粉」們不可錯過。

《櫻桃小丸子》的忠粉不可以錯過該系列。（ $239-$439/圖片由品牌提供）

作為《櫻桃小丸子》的fans們應該都知道這一本漫畫由日本漫畫家櫻桃子所創作，故事背景是在1974年的日本靜岡縣清水市，內容描寫櫻桃子三年級時的童年生活為主，充滿溫馨的劇情令人微笑。

因為動畫廣受歡迎，所以而一直以來《櫻桃小丸子》的副產品亦不少，今次終於來到成人味較重，源自1920年的美國街頭帽子品牌New Era。這一次聯乘系列包括兩款成人9FIFTY和童裝9FORTY KF帶領一共15款的帽飾，圖案當然不少得有戴著黃色New Era帽子的小丸子，以及紫色帽的花輪同學。

玩味十足的帽飾系列亦包括有9FORTY、9FORTY KF和漁夫帽，並以不同的漫畫角色、標誌和有趣的日文或英文字句作刺繡圖案，還提供五款成人及一款童裝棉質T恤配搭。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

而不得不再一次提大家的是New Era的cap帽有著銀色圓形貼紙，貼紙上有著帽子尺寸和型號。

基本上我們佩戴時是不須要除去的，原來有此原因，是因為源看於早期美國黑人的習慣，當時他們的生活環境較差，往往因為當了rapper而致富，而成名後的他們為了展示今時唔同往日，都會將衣服的吊牌保留，而New Era的貼紙亦不例外。

另一種說法則是他們會將帽子變賣，有了這個貼紙可以拿回店舖退回配金呢﹗所以今時今日大家佩戴上品牌帽子的時候都會將貼紙保留下來。

產品查詢：2618 6923

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

相關文章

【新款口罩】本地品牌H-PLUS聯乘《新世紀福音戰士》　香港獨家6款EVA造型口罩今起預訂【內附連結】
12:26 2021/08/25
【新款口罩】本地品牌H-PLUS聯乘《新世紀福音戰士》　香港獨家6款EVA造型口罩今起預訂【內附連結】
【MIRROR成員】姜濤+AK+邱士縉演繹Burberry TB印花　創意總監Logo小魔法提升品牌人氣
今日 08:47
【MIRROR成員】姜濤+AK+邱士縉演繹Burberry TB印花　創意總監Logo小魔法提升品牌人氣
【意大利名牌】人氣輕奢代表Furla秋冬系列　推性價比最強男女合用中性袋款
15:55 2021/08/23
【意大利名牌】人氣輕奢代表Furla秋冬系列　推性價比最強男女合用中性袋款

你可能感興趣

【新款口罩】本地品牌H-PLUS聯乘《新世紀福音戰士》　香港獨家6款EVA造型口罩今起預訂【內附連結】
12:26 2021/08/25
【新款口罩】本地品牌H-PLUS聯乘《新世紀福音戰士》　香港獨家6款EVA造型口罩今起預訂【內附連結】
【MIRROR成員】姜濤+AK+邱士縉演繹Burberry TB印花　創意總監Logo小魔法提升品牌人氣
今日 08:47
【MIRROR成員】姜濤+AK+邱士縉演繹Burberry TB印花　創意總監Logo小魔法提升品牌人氣
【意大利名牌】人氣輕奢代表Furla秋冬系列　推性價比最強男女合用中性袋款
15:55 2021/08/23
【意大利名牌】人氣輕奢代表Furla秋冬系列　推性價比最強男女合用中性袋款
日本 卡通精品 櫻桃小丸子 卡通動漫 消費資訊 消費種類 時裝服飾種類 時裝服飾

最高瀏覽

【封殺趙薇】趙薇被封殺疑避走法國　11歲女在港讀國際學校去向未明
14:07 2021/08/30
【封殺趙薇】趙薇被封殺疑避走法國　11歲女在港讀國際學校去向未明
【屍體發現】6旬漢伏屍港島海逸君綽酒店房間　胸口插刀身亡
09:48 2021/08/30
【屍體發現】6旬漢伏屍港島海逸君綽酒店房間　胸口插刀身亡
【老妻少夫】母子戀相差25年女方虛報年齡 拍拖7年才揭女友是「嫲嫲級」
16:31 2021/08/29
【老妻少夫】母子戀相差25年女方虛報年齡 拍拖7年才揭女友是「嫲嫲級」