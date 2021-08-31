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【病毒檢測】食環署續為街巿檔販等特定群組免費檢測　網上登記截止日延至10月底

社會 11:42 2021/08/31

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食環署繼續為街巿檔販等特定群組免費檢測。（資料圖片）

食物環境衞生署發言人今日（31日）宣布，會繼續為特定群組包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費新冠病毒檢測服務，以保障公眾健康。計劃的網上登記截止日期已延至10月31日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。
 
根據計劃，檢測承辦商（希華檢測（國際）有限公司）負責提供一站式採樣及檢測服務。有關檢測計劃的詳情，可致電檢測承辦商熱線（5722 3847）或瀏覽食環署網頁
 
發言人呼籲有關人士繼續遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的指示，持續保持個人及環境衞生，確保處所清潔衞生及食物安全。

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：郭詩詩

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