【病毒檢測】食環署續為街巿檔販等特定群組免費檢測 網上登記截止日延至10月底
社會 11:42 2021/08/31
食物環境衞生署發言人今日（31日）宣布，會繼續為特定群組包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費新冠病毒檢測服務，以保障公眾健康。計劃的網上登記截止日期已延至10月31日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。
根據計劃，檢測承辦商（希華檢測（國際）有限公司）負責提供一站式採樣及檢測服務。有關檢測計劃的詳情，可致電檢測承辦商熱線（5722 3847）或瀏覽食環署網頁。
發言人呼籲有關人士繼續遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的指示，持續保持個人及環境衞生，確保處所清潔衞生及食物安全。
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責任編輯：郭詩詩