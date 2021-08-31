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【商場活動】台灣觀光協會推出「台中特色美食周」    偽出遊馬鞍山千色百貨掃台灣伴手禮

休閒消費 11:42 2021/08/31

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台灣觀光代言人「喔熊」也在台中美食周登場! （攝影︰Eric Chan)

疫情下無法外遊，對台灣的思念可以味蕾暫時滿足。 台灣觀光協會香港辦事處、參山風景管理區(下稱參山處)與香港華記永昌公司於即日至9月12日於馬鞍山千色百貨舉辦「台中特色美食週」活動，彙整台中、彰化、新竹苗栗觀光圈 10 家業者共 40 款人氣商品直送香港，掃貨是時候。

「台中特色美食周」活動，匯合台中、彰化、新竹、苗栗等縣的美食。（相片來源︰台灣觀光協會）

喔熊聯名產品食進軍香港

記者會在昨天舉行，台灣觀光代言人「喔熊」與參山處聯名行銷，開發 10 項「喔熊聯名人氣美食及商品」進軍香港。當中包括港人最愛的台灣美食︰太陽餅、咖啡、梨山茶、白米、芋頭酥等農特產，以及喔熊週邊商品︰披風、圍巾、藍白拖鞋等，當中可體驗不一樣的「旅情」。

直送在地特色美食

此次活動嚴選台中、彰化、苗栗的在地特色美食小吃，包括連續 12 年獲得台中市十大伴手禮首獎－黃金冰沙泡菜 (季節限定-採摘「當季台中太平筍」鮮採製作)、2020 台灣滷肉飯節傳統組獎－黃金筍肉燥、獲獎無數的「嚐腸組合」-東坡筍香腸+花生米腸、台灣烏龍茶麵條、香菇滷肉燥、杭菊喉糖、烤玉米、五香豆腐乳等，多元選擇方便一次打包想念的台灣味，讓喜愛香港的朋友在家也能品嚐在地好滋味。

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眼睛去旅遊線上體驗參山特色遊程及景點

配合活動參山處將於9月底將會與本處舉辦虛擬旅遊線上推介會，帶領大家體驗參山觀光圈特色遊程及景點，並藉由自行車主軸帶出多元旅遊特色，以及產地到餐桌的農場介紹、茶葉旅遊等體驗，加強推動在地觀光資源，將參山的食、宿、遊、購、行提供給香港的朋友，期待疫後在參山與大家見面。

「台中美食周」活動詳情：
日期：即日起至 9 月 12 日
地點：千色 Citistore (香港新界沙田馬鞍山鞍祿街 18 號新港城中心二樓及三樓) 

記者︰馮柏偉

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