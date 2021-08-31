【追夢女生】18歲離開兒童之家住劏房半工讀　變女強人創業化身餅藝師報恩情

▲ 文慧詩（Manci）離開兒童之家後努力半工讀，如今創業化身餅藝師及咖啡店老闆。

90後女生文慧詩（Manci）身兼多職，是咖啡店老闆、藝術蛋糕品牌創辦人、YouTuber，又有房地產業務，追求多變的她跟小時候經歷有關，在兒童之家成長不受局限，離院後過獨立生活，嚐盡苦頭反學會堅強，不斷進修，喜歡挑戰。如今，Manci擔任義工幫助聖基道兒道之家的小朋友，「幫緊廿多年前的自己」！

好多人覺得窮、家庭資源不夠的小朋友有框框，覺得我們的世界好細，但我反而覺得自己沒有局限！

▲ 聖基道兒童之家舊生文慧詩創業Cafe M.Roastery及餅店M Patisserie。（黃建輝攝）

8歲時入住兒童之家

外表甜美的文慧詩內心強大，昔日的經歷造就了現在的她。她從細到大由嫲嫲湊大，在8、9歲時，嫲嫲過身，爸媽又不在，經社工安排下入住了兒童之家。Manci曾入住2間家舍，小學時期入住第一間家舍。

我回學校雀躍地跟同學說住在「兒童之家」，同學羨慕我去朋友家過夜。可是同學家人誤會我住在「兒童院」，以為好多曳學生，叫仔女不要同我玩，說我是壞女仔。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

感受到「家」的溫暖

當時Manci只是懵懂的初小學生，不懂解釋造成誤會日深。加上，年齡差距而跟家舍小朋友相處不來，Manci剛巧升中，「我直程想將我的過去砍掉重來！」升中一的Manci來到聖公會聖基道兒童院的兒童之家，世界變得不一樣，感受到「家」，家舍同房年齡相差2、3年，皆是中學生、興趣相同，感情要好。Manci憶述︰

我中二、三時，家舍來了細女智商有問題，但我們所有姐姐都很愛錫她，好記得她流口水睡在我身旁呢。無論是後天情感或家庭缺憾，或是先天身體缺憾，大家沒有標籤，來到此每個人都一樣。

▲ Manci工作忙碌，現時主力打點咖啡店Cafe M.Roastery。（黃建輝攝）

女生正值叛逆年紀，但家舍姨姨採取信任態度，她們自覺要乖巧做好些。當中在家舍開心回憶少不了少女心事，數位女孩坐在床上傾偈傾通宵大談第1次拍拖與失戀。

家舍阿姨天天讀報紙，譬如她會說「嘩又有一個未成年懷孕，女仔最緊要愛錫自己」，阿詩你望下，我就說不關我事，她又會讀其他關於年青人的新聞，我們成班女仔說「話俾你聽」。

半工讀住劏房獨立生活

在聖基道時間過得很快及開心，Manci就算18歲臨走前1個月都沒有擔心前路，直至執拾行李那天才緊張究竟要去哪，迎來大轉變。同齡女生可回家，但她只能去遠房親戚暫住了約3個月。那時社工告知Manci綜援剩下5、6萬元可取回，她就用此筆錢去租屋，展開獨自生活，租住100呎劏房，一筆過付按金上期、開通水電媒按金、買家俬等，$6萬變成近乎$0。

那時我以為2、3千可以租到一間屋，去到地產舖被笑，「阿妹，呢啲籠屋都租唔到」。經紀問最平深水埗4千元租唔租，我上去才知劏房是屋內有屋。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

會考11分的Manci讀城大的酒店管理高級文憑，為了生存，她半工讀，在連鎖飲食店做每小時僅$17.5兼職。

一星期踩足7日，星期六日返全日，我放學4時半，返夜更就是6時至12時。我人生最辛苦就是離開兒童之家後的4年，住劏房2年加半工讀4年，用無數的血汗及眼淚去捱過，每2天就哭一次。

▲ 文慧詩跟阮小儀、和泉素行和魚蛋太郎合照。（IG圖片）

自我增值改變未來

當時沒有依靠的Manci身心俱疲，但她堅決要改變未來。快餐店每月賺$5,000多只夠交租，經同學介紹到5星級酒店做「炒散」，又做婚禮活動助理及補習3份兼職。Manci畢業後在酒店做全職工作，被同事取笑英文差、學歷差，她決心讀學士，銜接升上城大酒店管理學系。此時，她亦已逃離劏房。

其實那時覺得有得住已經好好，逃離劏房純粹劏房租金由$4,000加到$6,000。之後我搵到太子旺角交界有升降機的舊式單棟樓，獨立單位200呎月租$7,500。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

創業開設藝術蛋糕品牌

隨後亦開始展開不一樣的事業路，經朋友介紹在澳洲公司做地產工作，主要為香港人在澳洲置業，有外派的機會。當時一個人無牽無掛，沒有負擔，想working holiday的Manci，經朋友建議在有外派工作的外國公司打工，一樣可以周圍去。

之後她發現知識水平不夠，報考碩士，在地產做了約4年儲了一筆錢，並買了自己第一個安樂窩，再次思考人生，計劃要做一盤生意。

民以食為天，加上我由細到大喜歡行畫展、藝術展等，橫掂是自己生意，任性些將藝術放在生意中，最後選了喜歡吃的蛋糕融入藝術。

▲ 去年聖基道85周年，Manci製作約2千多塊心形手作曲奇crossover幾米的插畫作慈善義賣。（圖片︰聖公會聖基道兒童院）

蛋糕可塑性很高，得知外國有藝術蛋糕此行業，Manci於2018年獨自去俄羅斯上藝術蛋糕課程，將蛋糕變成現代藝術，成為餅藝師回港創立自家品牌「M Patisserie」，去年聖基道85周年，Manci製作約2千多塊心形手作曲奇作慈善義賣。

我不當作是做善事，反而覺得是一種責任，因為當初細個有人幫我，我今年30歲，好似幫緊廿多年前的自己。

▲ Manci出席「捐助者活動——舊生分享會」，以舊生身分分享成長經歷及回饋，讓更多人了解聖基道兒童之家。（圖片︰聖公會聖基道兒童院）

回報恩情助昔日的自己

如今，Manci瓣數多多，開設餅店M Patisserie及咖啡店Cafe M.Roastery，又忙地產業務，開設YouTube頻道帶團睇樓等，展示出身在兒童之家的孩子也能發光發熱，女強人Manci不時受訪分享追夢經歷及成功之道，她想向家舍姨姨說︰

我沒有變壞，不用再給特別新聞我看，或者你現時看新聞會見到我。

最新影片：「BPA-FREE」不一定安全 9款不含BPA、BPS膠水樽

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：顏紫燕