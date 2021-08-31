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【MIRROR X ERROR星蹤】姜濤新劇《超感應學園》強勢應援　Jeremy生日九尾狐號出動

娛樂 12:46 2021/08/31

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男團MIRROR和ERROR又有新的應援活動！

男團MIRROR和ERROR持續人氣高企，本周繼續有不少應援活動，包括為姜濤新劇《超感應學園》宣傳的西多士號、為李駿傑（Jeremy）慶生的九尾狐號及駿駿號、遠在英國的陳卓賢（Ian）新歌《搞不懂》應援廣告和吳保錡選下品牌推出的新產品等，相信鏡粉和404又要出動！

【力圖打排球】MIRROR挑戰謝影雪鄧俊文　保錡是非纏身獲ERROR兄弟力撐【有片】

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西多士號

姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）有份演出的台劇《超感應學園》將於9月13日在ViuTV播放，一眾姜糖特意為飾演西多士的姜濤宣傳新劇，在巴士車身落廣告打造「西多士號」，兩條新巴路線2A和106分別於8月30日起及8月31日起出動。

最新影片推介：七師傅專訪

【MIRROR】《紐約時報》專題探討MIRROR現象　稱12子為香港注入歡樂

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豬仔誕

九月壽星Jeremy即將踏入26歲，一眾unicornsss為Jeremy準備了一連串的生日驚喜，車身內外全為Jeremy的98C「駿駿號」已在8月26日率先行駛港九新界，巴士廣告會展示為期八個星期，另設25架生日應援巴士則會由8月30日起展示應援廣告三星期。

此外，有unicornsss為Jeremy打造了兩架「九尾狐號」，由8月27日起展示應援廣告共八星期。

Jeremy的Fans Club為unicornsss準備了相畫展「an exhibition about Prince Jeremy」，由9月4日至9月9日在饒宗頤文化館設展，unicornsss都迅速報名，反應熱烈。

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保錡牌新品

保錡旗下品牌Lost Life推出新產品，包括快吞轟Unisex Boxer、Multifunctional Pants、Poki Flower Tote Bag 2.0及Travel Bag等，相信一眾Pokimon定必會搶購。

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英國應援

Ian的粉絲遍佈全球，有居於英國的Hellosss為Ian的新歌《搞不懂》應援，於英國火車站播放MV精華、倫敦巴士站落廣告以及派發應援物等，全力推廣Ian的歌曲。

撰文 : TOPick柴犬出動

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