【2元乘車優惠】1958年出生明日起可申請樂悠咭　1957年出生今日最後提交申請　

▲ 1958年出生長者明日起可申請「樂悠咭」，享二元優惠計劃。（經濟日報資料圖片）

政府宣布1958年出生的合資格人士可明日(1日)起，透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，申請長者及殘疾人士二元優惠計劃個人八達通卡「樂悠咭」。政府亦將於明年2月27日實施二元優惠計劃各項改善及防止濫用措施，包括合資格年齡由65歲下調至60歲。

發言人解釋，「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張，八達通卡公司接獲申請後會於4星期內，把「樂悠咭」郵寄至申請人的香港通訊地址；政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元申請費用，該類申請人無須另行支付任何申請費用。

而1957年出生的合資格人士，八達通卡有限公司至今共收到約76,000份申請，估計佔本港同年出生人口約67%，呼籲1957年出生而仍未申請「樂悠咭」的合資格受惠人士盡快遞交申請。有關詳情已載於「樂悠咭」網頁。

政府明年2月27日實施二元優惠計劃各項改善及防止濫用措施，包括把合資格年齡由65歲下調至60歲，讓超過60萬名60至64歲人士受惠。當日前「樂悠咭」只可作一般成人八達通卡使用。現時65歲或以上的受惠人士，可繼續使用現有不記名長者八達通卡或個人八達通卡享有二元乘車優惠。

政府將於明年第一季公布他們申請「樂悠咭」的安排，另外，現時持有有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的合資格殘疾人士可繼續享用二元乘車優惠，無須申請「樂悠咭」。

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責任編輯：陳正怡