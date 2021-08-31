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【愛滋病】今年首季增131宗個案　逾半涉同性或雙性性接觸

社會 11:55 2021/08/31

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本港今年首季增131宗愛滋病個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心於今年第二季接獲131宗感染人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒）新增個案的呈報，數字較上一季101宗稍高。自1984年以來，愛滋病病毒感染呈報個案累積至11,017宗；而自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2,280宗。

該季的131宗愛滋病病毒感染新增個案涉及109名男性及22名女性。其中，75人透過同性或雙性性接觸受感染、33人透過異性性接觸受感染、兩人透過注射毒品感染，而餘下21宗個案的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。

新增個案的三個主要呈報來源是分別是立醫院、診所及化驗所（57宗）；私家醫院、診所及化驗所（22宗）和衞生署社會衞生科診所（19宗）。另外，107名感染者已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

季內亦錄得26宗愛滋病新增個案呈報，其中14宗透過同性或雙性性接觸受感染、11宗透過異性性接觸受感染、一宗透過注射毒品感染。該季最常見的愛滋病併發症是肺囊蟲肺炎，即一種肺部真菌感染。

回顧香港的愛滋病情況，衞生防護中心發言人表示，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。

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責任編輯：郭詩詩

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