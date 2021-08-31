【聲夢傳奇】王祖藍有意參考韓國培訓少年男女　透露發展大計：給小朋友看健康節目

▲ 新一季《聲夢》向中學生埋手，王祖藍為TVB放棄內地掘金機會。

去年初回巢TVB任「首席創意官」的王祖藍近日從內地返港，於隔離期間與馬來西亞藝人顏薇恩與潘毖伶在IG進行直播。最近致力培訓新一代藝人的王祖藍透露無綫接下來的新動向，自認「老人家」的他更表示想要培養更多接班人：「無謂阻住個世界轉。」

馬來西亞藝人顏薇恩日前邀請了好友潘毖伶，與久未碰面的王祖藍進行直播。王祖藍剛從內地返港，正在接受隔離，第一次開IG Live的他在直播中更騷出隔離手帶，眾人回憶十多年前一同合作「獎門人」的時候，又希望疫情盡情結束，能夠再次聚頭拍攝綜藝節目。

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▲ （IG截圖）

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王祖藍對TVB有感情

現為TVB高層的王祖藍被問及工作近況直言做了管理層後少了很多幕前作品，又謂：「現在我們這些『老人家』最緊要培養下一代接班人，無謂阻住個世界轉。」

他坦又透露這段時間有不少內地綜藝節目找他參演：「但因為要返TVB所以無晒錢搵。」

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▲ （微博圖片）

被潘毖伶讚偉大的祖藍續言：「對TVB仍然有感情，我去了內地差不多十年，時間也差不多了。期間曾經跟內地、韓國各地團隊合作，把經驗帶回TVB幫台前、幕後的人，都是件好事。始終市場不同了，希望TVB能夠接軌綜藝市場。」

王祖藍又點名他自己在北京公司的旗下藝人、拍攝《山河令》的當紮小生龔俊，他大讚對方好乖、好積極，檢點又聽話：「他跟我們幾年了，幾年之間就算紅了，也沒有大改變，還是一樣好。要不是在北京有這樣的藝人，我怎樣返香港做呀。」

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參考韓國練習生培訓

被問到會否參考韓國，訓練少男少女做練習生，王祖藍坦言有此想法：「本來內地也有，但最近有很多唔生性的事件發生，有好多管控，取消了許多。香港仍然可以做，最近《聲夢傳奇》的14、15歲例如Chantel（姚焯菲、Yumi（鍾柔美）等。」

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▲ 《聲夢傳奇》

提到《聲夢》的一班學員剛結束了「聲夢Summer Camp」，活動是為了讓他們與中學生有交流，當中亦會挑選合適的人才預備進入下一屆《聲夢》：「我們真的老了，要找小朋友要令我們更年輕，給小朋友看健康節目、給他們夢想，最想多點小朋友有機會出來。」

王祖藍又透露TVB正在製作節目《木人巷》，以藝員訓練班的訓練過程為題材。

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