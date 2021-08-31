【校長專欄】新世代不僅只學兩文三語 黃焯菴小學校長：程式語言也必不可缺

▲ 許定國校長認為，新世代的學生在學校中不只要學懂兩文三語，程式語言成為了他們要學習的第四種語言。

在數碼科技普及化的今天，智能電話已成為日常生活不可或缺的必需品，透過下載不同的流動應用程式，只要隨意一按，無論成人或小朋友便可以進行學習、購物或是娛樂等等不同的用途，這些流動應用程式都是透過程式語言編程而獲得的成果。

近年部分國家開始將程式語言編程教育納入常規課程之中，讓學生自小學階段便開始學習，目的不只於編程語言的學習，而是讓學生掌握編程背後的思維方式，學習怎樣和電腦溝通，以便學生在現在或長大後能透過科技去解決日常生活或工作中的種種問題。

在推展編程教育方面，我校自兩年前開始，便參加了由百仁基金舉辦之「童擁AI計劃」，同時亦成為了「賽馬會運算思維教育亅創新社群的參予學校。學校透過與「百仁基金」合作，推展Micro:bit童擁AI課程。讓學生利用Scratch連接Micro:Bit微型電腦開發板，透過編程控制實物運作。而在「賽馬會運算思維教育亅創新社群中，高年級的學生可使用由香港教育大學及美國麻省理工學院共同編製的課程進行學習。

過往在專題研習中，某些學生創意的想法可能會被認為是天馬行空，難於實踐，現在可透過編程將學習成果展現出來。上學年，其中一組學生設計了一個智能籃球架模型﹕早前室內運動場館因疫情關係而未能讓觀眾入場支持運動員的努力，學生們透過程式編寫，使運動員在比賽過程投籃得分時，智能籃球架模型便會發出觀眾的歡呼聲，讓一班停賽已久的運動員在疫症下重拾比賽的感覺。

新世代的學生在學校中不只要學懂兩文三語，程式語言成為了他們要學習的第四種語言。

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