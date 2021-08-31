【跑步猝死】19歲男生體育堂猝死死因研訊　陪審團裁定死於自然

▲ 男童母親林梅金(左二)早前出席死因研訊。資料圖片

19歲男生兩年前上體育課長跑時，突然昏迷倒地，送院後不治，死因庭就事件展開研訊。5人組成的陪審團今（31日）退庭商討兩小時後，一致裁定死者肖葉濤的死因是淋巴細胞性心肌炎，屬死於自然。

陪審團向教育局提出4個建議：

首先教育局應每年至少檢查一次全港學校有貫撤執行局方的「香港學校體育學習領域安全指引」

定期派員檢視學校內部相關部門，確保學校有依足教育局指引執行

若學校沒有跟從指引便應予以懲罰，教育局應盡早制定相關罰則

重新檢視全港學校執行教育局指引的監管制度，避免同類不幸事件再發生

死因研訊早前傳召多名證人，死者的母親林梅金供稱，兒子肖葉濤於2018年6月在校內暈倒並送院。她確認在同年9月，兒子中四開學後代她填寫了兩份「學童健康狀況調查表」，在第一份表格上只在「是否曾入住醫院」一欄中填上剔號，第二份表格則寫明了「呼吸困難及心臟痛，不宜做劇烈運動、跑步」。

林又指，同年11月兒子曾暈倒早退，但只服藥沒有看醫生，他在翌年1月覆診。至事發當日2019年3月18日，早上10時林收到校方電話指兒子暈倒，她趕赴醫院後，兒子便離世。

死者的體育科老師鄒偉業供稱，若知悉死者填妥的健康表格中列明有心臟痛等問題，不會讓他跑步。惟在事發後才有同事將表格拿給他。事發當天的體育課，鄒安排了學生於荃灣城門道跑1,500米，起跑約7分鐘後，有同學通知他死者不適。

死者生前就讀的荃灣路德會呂明才中學校長馬玉娟承認，當時學校沒有跟從教育局指引，向家長發出體育課家長同意書，及要求有心臟病的學生交回「醫生讓患有心臟病學生參加運動的推薦信」。而現時學校已要求家長簽妥上述文件，及將收回的「學童健康狀況調查表」資料上載到內聯網。

另外，仁濟醫院駐院醫生郭立明供稱，死者初次暈倒入院經後檢查後，發現他心規正常。2019年1月覆診時懷疑他患心肌炎，郭指無限制死者做運動，因做運動非令他即時死亡的因素。仁濟醫院急症室醫生巫斌供稱，死者送到急症室時已無心跳，搶救後於上午 11 時 39 分證實死亡。

法醫林百通作供時曾指，死者死於淋巴細胞性心肌炎，致死原因是心肌炎有可能引發致命性心律不正，而他不見有文獻指運動可導致心律不正。

死因裁判官昨（30日）引導5名陪審員裁決，指若接納法醫認為死因是淋巴細胞性心肌炎，便應裁定死於自然，但若認為該死因機會較小，則應裁定死因存疑。

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記者：陳卓欣