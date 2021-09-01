【校長專欄】父母遇事暴躁如狂 黃永樹小學校長：子女可以淋漓盡致完美演繹

▲ 孩子簡直是一部高清的智能複印機，他們會把父母的情緒表達完美地備份。

每一顆燦爛的星星，是一朵朵秀美的蓓蕾;每一朵秀美的蓓蕾，是一首首雋永的詩歌;每一首雋永的詩歌，是一張張純真的笑容;每一張純真的笑容，是一顆顆燦爛的星星。



生活的美在於懂得愛與欣賞。愛爾蘭詩人濟慈說：「教育不是灌注一桶水，而是點燃一把火！」他喚醒了我們不要成為盲目的知識灌輸者，而要成為孕育生命的啟蒙人，讓每個生命在愛和欣賞下產生奇妙的轉變，走向幸福。



愛是溫柔而不嬌寵，嚴厲中藏著恩慈。小孩子處於生命的摸索期，不懂得行為操守要規行矩步，甚至會把情緒毫不裝飾地表達。他們喜歡從模仿中學習，譬如拿筷子、繫鞋繩、結鈕扣……一切的動作發展都是在觀察中學會的。情緒表達也是一樣啊！孩子簡直是一部高清的智能複印機，他們會把父母的情緒表達完美地備份。

當你遇事暴躁如狂，他們可以頃刻間淋漓盡致地重新演繹。小伙子進入叛逆的青春期時，終日也渴望獨立自主。因此，我們不應給他們過度管束。反之，要讓他們擁有空間，擁抱自由。



青春有如昆蟲發育時發生的完全或不完全變態的過程，小生命會在蛹裏進化。請耐心欣賞這種奧妙的自然變化。驀驀然，你會發現小毛蟲已在某天化成彩蝶翩翩舞動。無論小孩子或是小伙子的好的壞的對的錯的，請寬大地包容「他」，無私地欣賞「她」，那管在陰的晴的圓的缺的日子裏，都守護孩子，不離也不棄。為什麼？因為我們都是這樣長大的。



八月的最後一天，你的心底期待著什麼？仲夏之夜，我想在黎明之前，靜待星星在夜幕中閃爍，蓓蕾在泥土上吐艷，詩歌在文字間頌讚，孩子在成長中微笑。九月的新一天，但願「我」和「你」能夠天天都走在一起，澆灌一桶一桶的活水，注入孩子的心田，使一顆顆的心靈，成為會發亮的星星。

最新影片推介：