【移民英國】林子博親證舉家離港展新生活　感慨發文：離開一個自己成長嘅地方　

▲ 林子博解釋移民英國的原因。

今日（8月31日）有報道揭林子博與長女林詠渝（16歲）、細仔林卓楠（12歲）現身香港國際機場，前往英國移民展開新生活。平時一向喜歡在社交平台分享生活點滴的子博，今次移民卻十分低調，事前完全沒有表示計劃離開香港。

相信現時身在英國的子博已得知有香港傳媒報道他移民的消息，所以在今天早上，在個人社交平台發文交代舉家離開香港的原因，感慨地寫道：

要離開一個自己成長嘅地方 要搬離一個充滿回憶嘅家 要放低多年最愛嘅工作 要跟所有好朋友道別 去一個從未踏足嘅地方 原因只有一個： 屋企每一個角落，都充斥￼住太多快樂、傷痛嘅畫面！ 為咗一對寶貝子女，￼￼我需要繼續走我哋嘅路。 我會實踐承諾，用我餘下嘅人生好好培育佢哋成材！ 愛妳！ #陪太子讀書

同場加映：七仙羽專訪

林子博「入五」感觸

林子博太太董燕君（Shirley）在2020年不敵癌魔逝世。現年50歲的他，已於8月24日在facebook以《入五》為題

感性地寫道：

近日，腦海一直哼着：「陀飛輪」。

今天望望自己的身邊，還沒成就～亦不富有。

最大成就，除了擁有一對孝順的子女，詠渝與卓楠之外，亦慶幸擁有一直不常見，但常在心的好朋友們。

生命無常，既然沒有人知道將來自己還剩幾多心跳？那銀或金～還重要？

過去一直有人為我照顧好家庭，令我可以沒有後顅，多年可以不斷在圈中繼續野性貪玩！

霎眼50，時日無多。

是時候用我尚有的時間，多些陪伴子女成長，與其在圈中獻出十吋時和分，也未必換到十吋金？不如用10年時間好好栽培子女，希望他們長大後做任何事也忠於自己。至少，將來也別為了美酒、跑車、相機、金錶而做一個變賣自己靈魂的人。

我並不是在時計裏看破一生，而是過去一直任性日拼夜拼，現在該知道做什麼才值得讓自己高興！

夢該醒了，是時候做該做的事。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最新影片推介：「BPA-FREE」不一定安全 9款不含BPA、BPS膠水樽