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【居屋2020】一人申請者首日揀樓只剩山麗苑　廿年來首中籤者形容如中六合彩三獎

社會 12:30 2021/08/31

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房委會4個新居屋現時剩下約700伙北區山麗苑單位，一人申請者今日起按序揀樓。（林宇翔攝）

房委會4個新居屋屋苑7,047伙，正處揀樓程序。現時剩下約700伙北區山麗苑單位，一人申請者今日（31日）起按序揀樓。

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現時居於屯門村屋的陳先生今日選中了皇后山山麗苑B座中層細單位，他坦言皇后山位置偏遠，並非最佳選擇，但同時反問，「你想要籮底桔定桔都無？」

他續指，自己20年前已開始抽居屋，至今才首次抽中，形容心情就如中了六合彩3獎。在樓價方面，他坦言原先預期樓價會因疫情大跌，但最後樓價變動不大，令首期數字比預期高。

現時居於水泉澳邨的王生則是本日首名揀樓人士，他選擇了B座向南單位。他坦言作為單人申請者，早已預料要選擇山麗苑，雖然交通較不便，但自己常在家工作，所以影響不大。

山麗苑現時交通和配套仍較差，但王先生認為香港每個新的大型公共屋邨，都會經歷配套不足的時期。他看好山麗苑居住人口眾多，相關配套定必持續增加。

4個屋苑包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑，以及皇后山山麗苑。

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記者：陳梓蔚

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