【超市大搜查】運動後食優質蛋白質修補肌肉　營養師推薦9款高蛋白質希臘/希臘式乳酪【附清單】

▲ 營養師推薦9款高蛋白質乳酪。

乳酪除了含益生菌對腸道有益，部份類型更含豐富又優質的蛋白質，是增肌減脂的好選擇。日前，註冊營養師謝詠瑩（Gloria）在其Facebook專頁推薦9款高蛋白質的希臘或希臘式乳酪，款款都超過10克蛋白質，供大家參考。

Gloria分享，最近因為開始做負重運動，所以每日所需的蛋白質的多了，尤其做完運動後，要多吃一點優質蛋白質去修補肌肉。於是她便從多間超市購買了多款高蛋白質的希臘或希臘式乳酪。每款都超過10克蛋白質，有些更含20克蛋白質，蛋白質多過三隻雞蛋！而且無添加糖，適合想增肌或減脂的朋友。

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9款高蛋白質乳酪中，以「KOLIOS HERCULES Greek Yogurt」及「馬莎Authentic Greek Yogurt」蛋白質最高，以每食用份量計達20克。而眾多款高蛋白質乳酪中，Gloria本人最喜歡食「ATHINA 100% Greek Yogurt with fig pieces」，因為這款乳酪加了天然水果，是天然果糖，無添加糖，入口不酸，非常好味。

文章內容獲「註冊營養師Gloria - Nutri Life」授權轉載

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最新影片推介：「BPA-FREE」不一定安全 9款不含BPA、BPS膠水樽

以往水樽常見成份BPA（雙酚A），被發現會影響内分泌，引起早熟等的問題，所以已經被禁用。有很多製造商因此轉用BPS、BPF等化學品代替，但仍然存在風險。TOPick近日在大型百貨公司、運動商店等，檢視市面出售的25款水樽，當中有9款列明不含BPA、BPS。

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責任編輯：楊宛茜