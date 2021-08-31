【生命鬥士】B女腎衰竭4月大起洗腎吊命　媽媽捐左腎救愛女重獲新生

▲ 台灣一名女嬰4個月大起洗腎保命，幸得媽媽捐出左腎，才令她重獲新生。

眼見子女受病魔折磨，父母寧願代孩子承受痛苦。台灣一名女嬰出生即患末期腎病，4個月大起已要洗腎保命。女嬰命懸一線急需換腎，直至早前2歲時幸得媽媽捐出左腎，才令她重獲新生。

出生患末期腎病需洗腎

綜合台灣傳媒報道，以及國立臺灣大學醫學院附設醫院（簡稱台大醫院）上周二（24日）於facebook專頁的分享，現時2歲的陳姓女童出生後因全身水腫、大量蛋白尿與腹水，加上呼吸衰竭與小腸穿孔，轉至台大醫院作進一步治療。醫生經檢查後發現女童腎功能衰竭，因此需接受俗稱「洗腎」的腹膜透析治療。

▲ 女兒命懸一線，媽媽捐出左腎救女。（台大醫院facebook圖片）

女童腎功能急速惡化，其後確診為WT-1基因突變，導致早發性腎病症候群，需接受腎臟移植才能延續性命。女童的媽媽可以捐腎救女兒，可是礙於當時女童年紀尚小，腹腔也小，亦要達到一定體重才能進行腎臟移植手術。

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換腎手術一波三折

院方原本預計於今年3月為體重達10公斤（22磅）的女童施手術，但女童不幸在手術前出現敗血症、腸胃道出血等情況，手術延至5月進行，其時新冠肺炎疫情又在台灣爆發。醫護團隊幾經考慮下，決定於今年7月9日進行移植手術。

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陳母捐出約10厘米左腎，惟女童腎臟僅3厘米。因此醫護團隊將媽媽的左腎移植至女兒的右後腹腔，並移除原本的右腎後，利用人工腹膜將女童的腹腔傷口關閉。手術歷時約5小時，女童手術後康復情況理想，順利於本月17日出院。

母女日前出席記者會，與台大醫院的醫護團隊分享是次個案。媽媽哽咽感謝醫護團隊的幫忙，讓女兒重過新生。台大醫院過去進行過4次2歲10公斤（22磅）以下的腎臟移植手術，最早的案例已換腎逾16年。

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責任編輯：王明芳