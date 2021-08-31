【家品速報】日本第一骨瓷NARUMI親民價$180起　通透高質給家居點綴藝術氣息　

▲ NARUMI是日本皇室指定品牌。（圖片由品牌提供）

陶瓷的種類非常廣泛，當中骨瓷被譽為高級的一員，雖然骨瓷的英文名為Bone China，但起源卻於英國，而真正發揚光則在日本，當中不得不提日本三瓷器廠之一的NARUMI，其優良的品質與「貼地」的售價，都叫大家看到後定會都添置一兩個項目然後回家好好欣賞。

▲ 圖中的骨瓷正是由瑞典動畫師Monika Forsberg繪畫，整個系列以紫藍色為主調，圖案中包括歌頌鳥鳴的Bird Song和描繪叢林中動物的Magical Woodland。（杯 $210、碗 $190、碟 $270/圖片由品牌提供）

骨瓷源於18世界末的英國，當時的英國人在燒製陶瓷的過程中加入了培燒過動物骨灰燒製出器皿，而這些呈奶白色的器皿具有一定的透光度，據當時英國的記載，陶瓷內含有百分之三十來自動物骨骼中的磷酸三鈣，方可以稱為骨瓷。

而到了1960年代，生產骨瓷的技術傳到日本，日本將它更加發揚光大，成為全球第二大的骨瓷生產國，當中就有一間創立於1911年名為帝國製陶所的廠商，在二次世界大戰前就已經成為日本三大瓷器廠之一。直到1968年成為第一家出口骨瓷酊歐美的廠商，甚至Tiffany都要引入它們的產品在第五大道上的旗艦店裏發售，這就是今天要為大家介紹的「NARUMI鳴海骨瓷」。

作為日本第一大瓷器品牌的NARUMI，除了推出典型High Tea式樣的骨瓷茶具套裝外，還有每人家居必備的水杯（Mug）。

此外，今天既要與世界接軌，同時帶來話題性和新意，NARUMI亦不得不借助藝術家和插畫師力量，以他們富創意的眼光為骨瓷的外觀帶來更可觀的一面。當中包括來自瑞典動畫師Monika Forsberg、芬蘭的藝術家Anna Emilia等，為奶白通透的骨瓷帶來意想不到的色彩。

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甚麼叫骨瓷？

瓷器可以分為很多類型，簡單可以被劃分為陶瓷、搪瓷和骨瓷。用最簡單的形容來劃分三者的關係：陶瓷是我們日常應用最普及的，至於搪瓷起源於古埃及，應用了玻璃和金屬製造，至於骨瓷起源卡1974年的英國，生產原料是黏土和食草動物的骨灰，在生產時經過高溫素燒和低溫釉燒兩次燒製而成。

被燒製後的骨瓷器皿白色度高，有著不一般的通透感，而且器皿釉面光亮潤澤。此外，骨瓷又名健康陶瓷，原因是在燒製的過程中，釉會熔入骨瓷中，令瓷器中的顏色不會脫落，確保用得更是安心。

產品查詢：Exclusivites（2735 0579）

記者：何偉雄