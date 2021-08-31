【東京奧運】教大成立精英運動員友好大學基金　杜凱琹李皓晴獲頒全額12萬獎學金

▲ 教大成立精英運動員友好大學基金。 教大校長-張仁良（左3）。 大學教育資助委員會(教資會)主席-唐家成（右）。 體育學院院長-李翠莎（左1）。 杜凱琹（左4）。 李皓晴（左2）。 （ 梁偉榮攝）

香港教育大學宣布成立「精英運動員友好大學基金」，向出戰奧運的教大精英運動員學生發放獎學金。在東京奧運贏得乒乓女團銅牌的杜凱琹及李皓晴，獲頒發全額12萬元的獎學金。

精英運動員友好大學基金向參加奧運的教大學生提供獎學金，取得奧運獎牌的運動員可獲全額12萬元獎學金；有份出戰奧運的運動員，包括體操代表石偉雄、滑浪風帆代表鄭俊樑、場地單車代表梁寶儀，則可獲半額獎學金6萬元；而李振豪及黃金寶作為友好大使，分別獲得3萬元持續進修基金。

教大校長張仁良表示，連同校友李慧詩，教大共有6位學生校友出戰東京奧運，讚揚每位都表現出色，希望提供良好環境，讓運動員追逐獎牌的同時，可以兼顧學業，亦可讓他們有雙軌發展。教資會主席唐家成笑指，現時體院有547位全職運動員，當中115人正入本地大學，呼籲各院校積極招收餘下的400多位運動員。

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記者：蘇文軒