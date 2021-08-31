【產後修身】吳若希產後3個月極速修身復工　16/8斷食法+低碳飲食貼士全面睇

▲ 吳若希（Jinny）誕下次子後，透過改善飲食及持續運動，成功在短短數個月內極速修身復工。

吳若希（Jinny）去年11月誕下次子Kylian，連同4歲長女Giselle，順利湊成一個「好」字。榮升兩孩媽媽的Jinny沒有怠慢，產後透過改善飲食及持續運動，成功在短短數個月內極速修身復工。最近Jinny就接受梁麗翹訪問，大談減肥之道，更直言產後的減肥黃金時期就在頭半年，減肥成功率可達90%以上。

▲ 吳若希（Jinny）去年11月榮升兩孩媽媽，順利湊成一個「好」字。（圖片來源：IG@ jinnyng）

梁麗翹（Nicole）不時會在YouTube分享減肥扮靚資訊，昨日（30日）就上載一段專訪吳若希分享減肥方法的影片，並以「修身修得最快的朋友」來形容Jinny，盛讚對方「生咗好似同未生時差唔多」。

16/8斷食法一周減7磅

Jinny首先表示，自己只餵了一段很短時間的母乳，之後就開始實行斷食法。Jinny形容「16/8斷食法」是非常有效的減肥法：

某程度控制飲食時間在8小時內，之後16小時幫你burn fat（燃燒脂肪），這是最簡單最容易，但已經幫我在首星期減去7磅。

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她續指，生完小朋友的減肥黃金時期其實在頭半年，若能減得到，機會率是在90%以上。相反，產後一年之內的減肥成功率，只有大概70至80%。而倘若過了3年仍不減，許多時會習慣了自己的身型，往往就不會刻意去減。

低碳飲食+服用排水補充劑

為了加速修身效果，Jinny在飲食習慣上也有作出調整，包括刻意減少吸收碳水化合物。Jinny自認本身很喜歡食飯，以前食飯要食一大碗，但自從實行減肥大計後，她就開始減少食飯，晚餐只吃4個匙羹份量的飯，但就食很多餸菜，不會空腹捱餓。

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另外，Jinny也有尋求營養師的意見，進食補充劑，但她強調並非減肥丸，而是一些能健康地幫她排水、由醫生處方的排水丸。

持續運動增肌肉量助燃脂

Jinny表示，自已在產後一段時間非常浮腫，更自嘲似「浮屍」、「發水麵包」。當Nicole問起Jinny產前產後的體重變化時，她就回答兒子未出世前，最高峰體重達72公斤（約158磅）。

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產後Jinny體重輕微回落至68公斤（約150磅），而最Fit是在產後5、6個月的階段，透過改善飲食加上做運動，足足令她減去差不多30多磅：

做運動是必須，因為懷孕時肌肉量會減少，我當時肌肉量少到連醫生也說我沒有肌肉，風一吹便會倒下，所以做運動是幫助增肌，有助燃燒脂肪。

在整個修身過程中，Jinny也沒有用過極端減肥的方法，只是試過一次冷凍溶脂，但因過程太辛苦，因此未有繼續下去。她分享，減肥的小貼士在於「貪靚」，因為當自己也接受不了「肥嘟嘟」的樣子，自然會的起心肝減肥，不過最重要仍是要用健康方法去減肥。

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責任編輯：羅嘉欣