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【ERROR成員】郭奕芯公開向193示愛　Ashina：好鍾意打扮乾淨好韓國style男仔

娛樂 13:28 2021/08/31

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《晚吹 - 戀講嘢》

由ERROR成員郭嘉駿（193）、鄭伊琪（浩南）、譚凱倫（Helen）、郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》、以4位對愛情態度截然不同的男女主持，全方位以貼地﹅刻薄﹅保守﹅豪放的不同視覺，為現場嘉賓提供意見﹅排難解紛及拆開愛情枷鎖。

節目為嘉賓提供渠道去抒發表達自己的情感，並親身講述自己的感情問題。每集嘉賓需自備一件與自己事件相關的物品，於錄影當天的「戀擺嘢」環節交給主持放上架上，並會一直存放至尾集。

Ashina向193示愛

今晚（8 月31日）播出的《晚吹 - 戀講嘢》第2集邀請到兩位嘉賓大談感情煩惱，首位嘉賓Erica是個西裝控，特別鍾情西裝男。

193問3位女主持有否試過因為衣着打扮而喜歡一個男仔，Ashina竟突然示愛：「梗係有啦，我就好鍾意啲好乾淨，好韓國style，即係識襯衫，即係好似你咁。」立即惹來其他兩位女主持起哄，Helen取笑Ashina：「每6秒一個示愛。」 

嘉賓Erica分享一次同同事飲酒後，醉後接吻，戀上「就婚夫」，對方已有未婚妻的經過。

Ashina就表示同曖昧對象，飲酒後錫特別有feel：「我試過做主動，當時飲咗少少酒，加上同佢玩玩下，我同佢講，你睇吓，我個嘴有啲乾呀。其實我對個男仔有啲意思，大家都知道大家有啲意思，跟住佢話係咩，咁要試吓先知，跟住我就一嘢錫落去。」
 

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