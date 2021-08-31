【街頭打鬥】葵芳街頭兩司機揮拳互毆　爭路爭執扭作一團互撼車身

▲ 葵芳新都會廣場對開馬路兩名司機發生打鬥。

葵芳新都會廣場對開馬路今（31日）早10時許發生打鬥事件。網上今日流傳有關事發片段，片中兩名男士於上址馬路打鬥，相信二人為酒店穿梭巴及的士司機，打鬥片段片長約44秒，最後有一名男途人上前勸交，作出調解。警方表示暫未收到有人就事件報警。

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有關片段今日於社交平台上瘋傳，時間為今日早上10時許，事發於葵芳新都會廣場對開馬路。有一輛的士及酒店穿梭巴士停在馬路中的「黃格仔」，兩名疑似是的士及穿梭巴士的司機，疑因爭路而起爭執於車旁打架，互不相讓揮拳互毆。

約44秒片長中可見，二人打交的時間佔了約30秒，其中白衣男曾多次攻擊對方頭部，而另一藍色衣服的男士亦繼而還手，二人互撼車身，至最後約10秒後才有人上前調解，將二人拉開。

貼文下有多人留言，指香港人工作壓力大，亦有人指是酒店穿梭巴士的錯而造成今次的事件發生：

香港人工作壓力大 生活急促，好易就撻著。

點睇都係酒店車唔啱！想雙日線U turn 等差人囉！使乜打啫！

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責任編輯：李榮忠、郭詩詩