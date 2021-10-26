【活得健康啲】用錯枕頭可致手麻痺　專家+枕頭達人教揀枕頭貼士

▲ 今集《活得健康啲》請來骨科專科醫生嚴永藝及Beyond Sleep 枕頭達人Kitrina教我們揀對枕頭的重要性及揀枕頭貼士。

市面上有這麼多不同種類的枕頭，原來枕頭高度不對，都會影響身體健康。今集《活得健康啲》請來骨科專科醫生嚴永藝及Beyond Sleep 枕頭達人Kitrina教我們揀對枕頭的重要性及揀枕頭貼士。

▲ Beyond Sleep 執行董事及共同創辦人 Kitrina（左）、主持Ricca（右）（曾嘉文攝）

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選擇合適枕頭貼士

骨科專科醫生嚴永藝指選擇枕頭沒有一個特定的標準，因為每個人都會有一些偏差。

他建議仰臥為主的人的頸位置應該跟床成平行，如果枕頭太高，頭部會抬起，就好像平時我們低頭一樣。

初時睡覺可能沒甚麼大感覺，都覺得舒服。但時間長了，頸椎會出現疲勞，肌肉都會出現疲勞，有機會出現頸痛的情況。

因此，他建議大家可選擇後尾枕的位置稍為凹陷些少、托著頸的位置會高一點的枕頭，令頸部可以成為一條水平情況。

對於習慣側臥的人，嚴醫生建議他們的枕頭要偏高一點，因為膊頭有一個長度，枕頭的高度容易影響到他們出現的痛症的情況。

如果我們的枕頭太矮的話，又喜歡側睡，長時間會捩著頸，有機會瞓捩頸的情況。

若枕頭時枕頭太軟身，承托力太低，久而久之，亦容易出現頸痛的情況。

如果枕頭太軟身，頭部會出現抬起的情況。

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醫生：用錯枕頭可致手麻痺

長時間選用不適的枕頭，最常引致瞓捩頸的情況，因為頸在一個不正常位置，幾小時後，肌肉可能有一邊會收緊，令到頸部會出現瞓捩頸的頸痛，肌肉疼痛及拉傷。

如果經常睡了一個不合適的枕頭，久而久之，頸椎的壓力會增大，亦會增加頸椎勞損問題，引致長期頸痛，甚至有機會影響神經問題，導致手麻痺的情況。

枕頭愈貴愈好？

Beyond Sleep 枕頭達人Kitrina指枕頭主要用來承托頭部及頸椎，防止頸部的肌肉過度繃緊。而揀枕頭非愈貴愈好，如果想揀一個適合自己的枕頭，首先要了解自己的身形，及睡眠的習慣。

不同睡姿配搭不同枕頭

Kitrina建議我們選購枕頭時，須親身躺到床上試枕頭。平躺時，枕頭需要能承托我們整個頸部，令我們可以水平地躺著。而枕頭底部的邊緣應該剛好在貼著我們的肩膊。

不同睡姿的人配搭不同高度的枕頭，對於習慣仰睡的人，躺著時，額頭及下巴應形成一條水平直線，而枕頭能承托頸椎。當你放輕鬆躺著的時候，你的頸椎應該和你有一個正確站姿的時侯的弧度是一樣；對於習慣側睡的人，側睡時，頸椎及胸椎即是身體中央位置能連成一條直線。

此外，一個枕頭的高度大約是頸及膊頭之間的闊度，就是一個適合的高度。女士或者體型較小的人士可考慮一些較扁身的枕頭；體型較大或喜歡側睡的人士，建議選擇更高的枕頭。

揀枕頭物料貼士

Kitrina續指我們的頭部及頸部的承托力及舒適度都不一樣，枕頭都會用了很多不同的物料配合，提供很多不同的功能及特性，Kitrina為大家講解不同的物料有甚麼特色。

鴨絨：

鴨絨質地柔軟，可以給枕頭一種很柔軟的彈性及回彈力，能承托我們之餘，亦具備自我調節溫度、濕度及透氣功能。

鵝絨：

鴨絨及鵝絨都可以做到恆溫的功能，它們同樣很透氣及可以排濕。鵝絨及鴨絨最大的分別，鵝絨的絨球面積比較大，所以它的保暖程度會比較高。另外，鵝絨的氣味比起鴨絨不太強烈。因此味覺比較敏感的人可以考慮鵝絨。

羊毛：

羊毛可吸收自身重量的30%以上的水份，使用時不會感到很潮濕。另外，它還有一個很有效的自我清潔機制，適合用於枕頭的最內層，可以令枕頭保持清潔及更耐用。

很多時候，一個枕頭內會用到不同的物料，例如最內層用羊毛，在外層會用鵝絨，可以達到外面保溫，內裡亦有很好的透氣及排濕功能。

PCM微膠囊：

有些枕頭會用上羊毛再混合PCM（Phase-Change Material）的微膠囊，這種物質可以做到很好的散熱效果，令到你的枕頭表面可以保持一種很涼爽的感覺。而這款枕頭比較適合一些可能因為天氣太熱而睡得不好、失眠的人使用。

特別在夏天睡覺時，當血液經過頭部，可能產生過量的熱量，令你很難入睡，或者很容易中途醒來。如用了這一款枕頭便可以減低這個情況的出現，令你保持著很涼爽的感覺，睡得好點及較容易入睡。

彈性海綿：

而彈性海綿是用來加入在某一些枕頭使用，它的主要作用可加強頸部的承托力，特別適合側睡的人士使用。如要清洗枕頭，建議先取出彈性海綿。

揀枕頭形狀貼士

Kitrina表示，坊間大部分的枕頭形狀都適合有仰臥習慣的人士，而面積比較大及較扁平的枕頭適合有俯睡習慣的人士，

面積比較大的枕頭可以保護胃部及肚子，減少頸椎在趴著的時候所承受到的壓力。

對於常在辦公室午睡的人，Kitrina建議可以選擇一些有特別形狀的枕頭，例如一個交叉形的枕頭。這枕頭能同時支撐頸部及肩膊，幫助你在趴低的時候減少你的頸部所受到的壓力。

通常這類的枕頭都有一個特質，它的面料上加上一些很柔滑的物質，例如在棉料上加上蘆薈，令它表面很柔滑之餘，可以防止你趴著的時候，面部產生的壓紋。

習慣側臥的人士，建議他們可以選擇U型的枕頭，枕頭中間會有一個弧形凹入去的地方，剛剛可以把膊頭放上這位置，令到你的頸椎及你的脊椎，形成一個水平線。

除了一般的睡眠習慣外，市面上還有一些特別用途的枕頭，例如一個閱讀枕。它的作用可讓你在一個很舒服的姿勢閱讀及看電視。

這枕頭會比一般的枕頭或咕𠱸背著更舒服，因為它由2個部分組成，下面部分是一個比較扁身的棉料，上半部有一個圓型、較硬身的頸枕。當你背著的時候，把你的頭和頸放在頸枕上，身體其餘部分很舒服地背著其餘部分，可以紓緩因為背著的時候。但閱讀後，建議大家睡覺時用一般的枕頭睡覺。

減少你的頸部和背脊所受到的壓力，這樣可保持一個很放鬆的姿態閱讀或看電視。

清潔枕頭貼士

Kitrina建議大家按照枕頭上的標籤說明進行清潔。屬天然物料的枕頭一般的耐用性約2-3年，而她不建議天然物料的枕頭需要時常用水清洗。

一般只要你每天睡醒後，拍打枕頭，將它變回它原本的形狀以及勤力清洗枕頭套就已很足夠。

如果真的要清洗枕頭的話，Kitrina建議大家用60度以下的水清潔，避免破壞枕頭的天然物料及組織。此外，應避免用漂白水及燙斗清潔或燙枕頭，因為太高溫或者這些化學物料很容易破壞枕頭表面的布料及它的纖維。

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記者：王芷瑩